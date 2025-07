Alternativa a Jashari, la scelta che spiazza i tifosi

Ecco quali sono le idee del club rossonero per la mediana: il punto della situazione in casa del Diavolo

La situazione Ardon Jashari continua a tenere banco in casa Milan. Il centrocampista svizzero, come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, non è andato allo scontro con il Club Brugge, presentandosi al ritiro della squadra. E’ ovviamente indietro con la preparazione e ha la testa altrove (al Diavolo ovviamente) e spera di essere liberato il prima possibile per approdare in Italia.

Ad oggi non ci sono alternative per il calciatore. La Premier League e le sue offerte sono state rispedite al mittente perché vuole il club rossonero.

#Jashari presente al ritiro: non è una brutta notizia. Il centrocampista mostra serietà e senso di responsabilità, qualità apprezzate anche dal #Milan. Resta chiaro che i 🔴⚫️ sono la sua priorità, e il Club Brugge lo sa bene. Niente ammutinamento: sarebbe stato controproducente pic.twitter.com/ttELsbGTtd — Martin Sartorio (@MartinSa1988) July 15, 2025

🔴⚫️ Per #Jashari si prosegue a fari spenti. 🔄 Tutto pronto per lo ‘scambio’ tra i pali #Sportiello – #Terracciano #Embolo non è né una prima né una seconda scelta — Martin Sartorio (@MartinSa1988) July 15, 2025

Milan, niente Jashari? La decisione del club

Anche ieri ci sono stati dei contatti tra le parti: si sta lavorando per arrivare alla fumata bianca. L’offerta del Milan è ancora lì sul tavolo del Club Brugge e lo resterà ancora per qualche giorno. Non c’è alcuna scadenza, la dirigenza del Diavolo crede che il tempo giochi a favore del Milan.

Così si incrociano le dita. Lo stanno facendo i tifosi e soprattutto Massimiliano Allegri che vuole a tutti i costi Ardon Jashari. Ma se l’affare dovesse completamente saltare, il Milan andrà a prendere un altro centrocampista? Stando a quanto filtra dalle parti di via Aldo Rossi, c’è la possibilità che il club rossonero rimanga così senza nuovi innesti.

D’altronde oggi al Milan, la mediana, almeno numericamente, è al completo. Oltre a Youssouf Fofana, Luka Modric e Samuele Ricci, ritenuti i titolari al momento della squadra, ci sono in rosa anche Yunus Musah, Tommaso Pobega, Warren Bondo e Ruben Loftus-Cheek, che fanno parte regolarmente della squadra di Massimiliano Allegri