È finita tra il Milan e Moncada: il dirigente verso il Siviglia

Geoffrey Moncada può davvero lasciare il Milan al termine della stagione. Una notizia che fino a poche settimane fa sembrava quasi impossibile, ma che adesso starebbe prendendo sempre più quota dentro Casa Milan.

Sul dirigente francese, secondo TuttoSport, ci sarebbero già due club molto interessati: Nizza e soprattutto Siviglia, pronto ad affidargli un ruolo centrale nel nuovo progetto sportivo.

Il possibile addio di Moncada rappresenterebbe uno dei cambiamenti più importanti della prossima rivoluzione rossonera. Arrivato nel 2018 come capo scouting dopo l’esperienza al Monaco, il dirigente francese è stato uno degli uomini chiave nella costruzione del Milan tornato a vincere lo scudetto. Molti degli acquisti più importanti degli ultimi anni portano infatti la sua firma: da Maignan a Theo Hernandez, passando per Reijnders, Kalulu e Thiaw.

Negli ultimi mesi, però, qualcosa sembra essersi incrinato. Secondo diverse indiscrezioni provenienti dall’ambiente rossonero, i rapporti con Massimiliano Allegri non sarebbero mai decollati davvero. Differenze di visione calcistica e gestione interna avrebbero progressivamente ridotto il peso di Moncada all’interno delle dinamiche sportive del club.

Ed è proprio in questo scenario che si starebbero inserendo Siviglia e Nizza. Il club spagnolo cerca una figura internazionale esperta di scouting e sviluppo giovani, caratteristiche che hanno reso Moncada uno dei dirigenti più apprezzati del panorama europeo. Anche il Nizza monitora la situazione, soprattutto per il forte legame del dirigente con il calcio francese.

La sensazione è che molto dipenderà dalle prossime settimane e dagli equilibri interni al Milan. Gerry Cardinale vuole infatti capire quali figure confermare nel nuovo assetto societario dopo una stagione piena di tensioni e risultati altalenanti. E anche il futuro di Moncada, oggi, appare molto meno sicuro rispetto al passato.

Per i tifosi rossoneri sarebbe comunque un addio pesante. Perché al di là delle critiche ricevute negli ultimi mesi, Moncada resta uno degli uomini che più hanno contribuito alla rinascita tecnica del Milan negli ultimi anni.