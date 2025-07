Comunicato ufficiale, affare a zero: nuovo terzino per il Milan

Il giocatore ha annunciato l’addio al suo club, può diventare un’occasione di mercato per il Milan: nuovo terzino

Il Milan ha annunciato pochi giorni fa l’arrivo di Luka Modric a parametro zero. I rossoneri hanno realizzato un sogno del giocatore ma anche di tutti i tifosi, che da anni chiedevano l’acquisto del centrocampista croato. A 40 anni, l’ex Real Madrid è pronto a rimettersi in gioco. Un acquisto che alza inevitabilmente il livello tecnico e non solo di tutta la rosa: Modric sarà un valore aggiunto, a prescindere dall’età e da quanti minuti potrà fare. Ora si godrà le vacanze prima di rientrare a Milano nelle prossime settimane e cominciare a lavorare sul campo.

Nel mirino c’è il 17 agosto, giorno del debutto ufficiale del Milan contro il Bari ai preliminari di Coppa Italia. Per il Real Madrid, l‘addio di Ancelotti e quello di Modric segnano la fine di un’epoca: con Xabi Alonso ne è iniziata una nuova, con un gruppo di giocatori giovani e la voglia di aprire un nuovo ciclo. Ha detto addio in queste ore anche un altro veterano dei Blancos, che non è stato protagonista come Modric ma che ha rappresentato in modo eccezionale i valori del club.

Colpo alla Modric, opportunità per il Milan

Proprio stamattina il Real Madrid ha annunciato l’addio a Lucas Vasquez, l’esterno spagnolo che, negli anni, anche se non da assoluto protagonista, è diventato comunque un senatore e un grande uomo spogliatoio, oltre ad essere un giocatore sempre pronto a dare tutto in campo. Un professionista esemplare e un ottimo giocatore, che negli anni ha visto arretrare la sua posizione dopo il grave infortunio di Dani Carvajal.

Oggi Vasquez si può considerare a tutti gli effetti un terzino destro, dopo un’intera carriera da esterno di centrocampo e attacco. I tifosi del Milan lo conoscono molto bene: il suo nome è stato più volte accostato ai rossoneri nelle passate sessioni di calciomercato, ma non se n’è mai fatto nulla. Ora che si è liberato a costo zero, chissà che l’amico Modric non possa fargli una telefonata per portarlo in rossonero. Il Milan ha maledettamente bisogno di due nuovi terzini: uno a sinistra e uno a destra. Con Vazquez, i rossoneri porterebbero un elemento di grande qualità e di esperienza, utile anche per affiancare e fare da chioccia ad Alex Jimenez, un ragazzo che, per caratteristiche, lo ricorda un po’ (soprattutto nella duttilità e lo spirito di sacrificio).