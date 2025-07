Comunicato ufficiale, ha firmato col Milan: è fatta per il nuovo attaccante

Il Milan ha comunicato ufficialmente l’acquisto dell’attaccante, è fatta per questo nuovo arrivo: tutti i dettagli

Mentre il Milan prima squadra è al lavoro già da poco più di una settimana, il Milan Futuro si è ritrovato lunedì 14 luglio per preparare la prossima stagione. Alla guida della squadra ci sarà, meritatamente, ancora Massimo Oddo. Subentrato a Daniele Bonera verso la fine dello scorso campionato, l’ex terzino è riuscito a regalare una speranza salvezza alla squadra con la qualificazione ai Play-Out contro la Spal, purtroppo però persi. Il Milan Futuro quindi ripartirà dalla Serie D, con l’obiettivo di tornare il prima possibile in Lega Pro.

Il progetto, iniziato un anno fa, è stato finora un totale fallimento per come è stato gestito dalla società: dalla scelta di non promuovere Abate, che aveva allenato il nucleo della squadra per anni, a quella di affidare il tutto nelle mani dello sconosciuto Jovan Kirowski, amico di Ibrahimovic dai tempi di Los Angeles. Kirowski è rimasto saldo al suo posto, così come Furlani e Moncada nonostante una stagione da ottavo posto in classifica, ma ora c’è Igli Tare che avrà un ruolo anche per quanto riguarda l’U23.

Il Milan ha preso l’attaccante, è ufficiale

I rossoneri hanno già fatto diverse operazioni in entrata fino ad oggi. L’idea è quella di rivoluzionare la squadra che prenderà parte alla prossima Serie D e non ripetere gli stessi errori. L’obiettivo è di costruire una rosa all’altezza della situazione e che possa fare subito di nuovo il salto e riportare i rossoneri dov’erano. Per farlo è necessario creare il giusto mix di giovani ed esperienza. E in queste ore i rossoneri hanno annunciato un altro colpo.

Dopo aver presto Castiello dall’Atalanta e fatto firmare il primo contratto da professionista ad Andrea Di Siena, il Milan ha annunciato anche un altro acquisto per quanto riguarda il reparto offensivo. I rossoneri hanno annunciato l’arrivo di Daniele Petrone, classe 2009 ex Benevento. Un giocatore di grande qualità e talento di cui si parla davvero molto bene. Nonostante la giovanissima età, i rossoneri hanno deciso di inserirlo subito nel gruppo del Milan Futuro senza farlo passare per la Primavera, ma è probabile che si dividerà fra le due squadre. Aumenta quindi il materiale tecnico a disposizione di Oddo, che in questo ritiro potrà contare anche su Yacine Adli, escluso da Allegri dai convocati dal raduno della prima squadra.