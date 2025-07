La rivelazione su Sinner è arrivata subito dopo Wimbledon: tifosi increduli

Dopo la vittoria di Wimbledon è arrivata una bella rivelazione su Sinner fuori dal campo, ecco cosa è successo

Jannik Sinner è nella storia del tennis. Domenica sera è diventato il primo italiano di sempre a vincere Wimbledon, lo slam più importante di sempre di questo sport. Stavolta Carlos Alcaraz in finale è stato battuto a differenza di quanto accaduto negli ultimi incontri, in particolare a Parigi al Roland Garros. Una sconfitta, quella in Francia, che aveva creato grande sconforto, soprattutto ripensando a quei match point falliti.

Ma Jannik ha una mentalità incredibile ed è riuscito a fare un grande percorso in Inghilterra e a mettere da parte il passato: è rimasto così sul pezzo e ha avuto la meglio sul giovane collega. Entrambi, ancora una volta, hanno regalato grande spettacolo e sono destinati a farlo per ancora molti anni. Intervenuto in conferenza stampa dopo la partita, Darren Cahill, l’allenatore di Sinner, ha fatto una curiosa rivelazione sul suo allievo.

Le parole di Cahill su Sinner, i dettagli

Sinner ha già annunciato che, a fine stagione, ci sarà la separazione con coach Cahill. Ma dopo la vittoria di Wimbledon, ha svelato che c’era una scommessa e che adesso deciderà lui se mandarlo via o meno. L’australiano ha espresso il desiderio di fermarsi per evitare continui viaggi e spostamenti. Anche lui è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato di Sinner dentro al campo ma anche, e soprattutto, fuori.

Ed è questa la più bella rivelazione: “È una brava persona e ha sempre il sorriso stampato in faccia. La persona che vedete sul campo da tennis non è assolutamente la stessa persona che c’è fuori dal campo. È un ragazzo divertente, che scherza sempre e che ama la compagnia delle persone intorno a lui“. Ma quando c’è da andare sul campo si trasforma: “Poi però ha una mentalità speciale sul campo da tennis. Ed è per questo che lui e Carlos Alcaraz fanno quello che fanno“.

Sull’importanza della vittoria di Wimbledon: “Oggi era importante vincere per molti motivi. Non solo perché era una finale del Grande Slam, non solo perché era Wimbledon, e non solo perché Carlos aveva vinto le ultime cinque partite contro di lui. Oggi aveva bisogno di quella vittoria. Quindi era consapevole dell’importanza di chiudere la partita quando ne aveva l’opportunità. Per questo, credo che abbiate visto un po’ più di energia nei momenti importanti e assicurarsi che, quando la partita era a suo favore, chiudesse comunque la porta a Carlos. Ha fatto un lavoro incredibile“.