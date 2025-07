Clamoroso Dzeko-Milan, è tutto vero: la rivelazione spiazza i tifosi

La clamorosa rivelazione su Dzeko al Milan è stata fatta pochi minuti fa, l’allenatore spiazza i tifosi. I dettagli

Dopo la breve (ma ricca) parentesi all’Al Nassr con Cristiano Ronaldo, l’Italia ritrova Stefano Pioli. Con il Milan ha raggiunto i più grandi traguardi della sua carriera: prima lo Scudetto nel 2022 e poi la semifinale di Champions League l’anno dopo. In quegli anni, il suo è stato un lavoro straordinario: tattico ma anche mentale, grazie al supporto di Paolo Maldini, di Frederic Massara e di un giocatore in particolare. Non è un caso che la storia recente dei rossoneri sia cambiata con il ritorno di Zlatan Ibrahimovic a gennaio 2020, poco dopo la clamorosa sconfitta per cinque a zero contro l’Atalanta a Bergamo.

Dal suo arrivo in poi, è cambiato tutto, fino ad arrivare ai successi prima citati. Lo svedese ha avuto un grosso impatto, ma i meriti di Pioli sono straordinari. Purtroppo la sua storia col Milan è finita male, per responsabilità sue ma non solo. Ora è pronto ad iniziare una nuova avventura alla Fiorentina e oggi si è presentato in conferenza: ed è in questa occasione che ha svelato un grande retroscena che riguarda proprio Ibrahimovic.

Pioli voleva Dzeko al Milan, i dettagli

In questo inizio mercato, la Fiorentina ha già fatto un acquisto molto simile a quello che fece il Milan con Ibrahimovic: per alzare il livello della squadra, Rocco Commisso e la dirigenza ha deciso di prendere Edin Dzeko. Anche per lui è un ritorno in Serie A dopo l’esperienza al Fenerbahce in Turchia. Due stagioni fa l’addio all’Inter, oggi a 39 anni è pronto ad aiutare i viola.

15 anni fa, dopo il clamoroso successo in Bundesliga con il Wolfsburg, l’attaccante bosniaco è stato ad un passo dal Milan. Tifosissimo dei rossoneri, Galliani aveva provato a realizzare il suo sogno, ma senza riuscirci. Ma Dzeko ha sfiorato la maglia milanista anche recentemente, e a rivelarlo è stato lo stesso Pioli. Quando la permanenza e il rinnovo di Ibrahimovic era in dubbio dopo l’anno dello Scudetto, l’allenatore chiese alla proprietà proprio l’ex Manchester City. Le sue parole in conferenza stampa: “A fine anno, quando ero al Milan, non c’era ancora la possibilità che Zlatan rimanesse e io chiesi proprio Dzeko. È un giocatore di grande valore e che alza il livello della squadra“. Dzeko ha poi legato la sua storia all’Inter con due stagioni di altissimo livello prima di andare in Turchia, ora è pronto a rimettersi in gioco nonostante l’età.