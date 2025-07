Il Milan ha scelto l’alternativa a Jashari: è già in rosa

Sempre più complicata la trattativa per Ardon Jashari, il Milan pensa ad un’alternativa: un forte candidato è già in rosa

Il calciomercato del Milan fatica a decollare. Quando siamo alla metà di luglio, la rosa di Allegri è ancora piena zeppa di lacune. In più, ci sono tanti esuberi da sistemare altrove. Fino ad ora, Igli Tare ha chiuso soltanto due operazioni: Samuele Ricci, preso dal Torino dopo una trattativa impostata da mesi, e Luka Modrić, arrivato a parametro zero dopo la fine del contratto con Real Madrid. Da oltre un mese, va avanti la trattativa per Ardon Jashari col Club Brugge: il talento svizzero completerebbe il centrocampo di Allegri ma ad oggi non ci sono ancora segnali positivi.

E, stando alle indiscrezioni provenienti da Casa Milan, nella testa dei dirigenti non sembra esserci un’alternativa. Non è da escludere quindi che, se Jashari alla fine non dovesse arrivare, il reparto possa essere definito completo così com’è. L’unico che non rientra nel progetto è Yunus Musah, che è stato vicino al Napoli a giugno ma per il quale ancora non sono arrivate nuove proposte concrete. Piace, invece, eccome Ruben Loftus-Cheek, che ha le giuste caratteristiche per interpretare al meglio il calcio di Allegri.

Niente Jashari? Niente panico, l’alternativa è già in squadra

Oltre ai due nuovi acquisti, con Fofana, Bondo e Loftus-Cheek il Milan si sente tranquillo. Jashari è un’opportunità per inserire in rosa un giovane di grande spessore e che, nel giro di pochi anni, può avere una crescita economica importante così da poter rivendere (come accaduto con Reijnders): tanto è ormai chiaro che l’obiettivo è quello. Se non dovesse arrivare, però, niente panico: Allegri è pronto a lavorare e a valorizzare soprattutto uno degli attuali centrocampisti.

Loftus-Cheek è un giocatore molto apprezzato dall’allenatore perché ha quelle qualità da box-to-box che l’allenatore ha sempre ricercato. Come Adrien Rabiot, per intenderci. Chiariamo, però: con Jashari, dal punto di vista delle caratteristiche, c’entra davvero poco. Con l’inglese però bisogna fare un lavoro importante sotto molti punti di vista. Due anni fa, sotto la guida di Stefano Pioli, ha messo in mostra tutte le sue ottime doti anche in zona gol, giocando una delle migliori stagioni della sua carriera per reti segnate. Allegri punta a ritrovare quel Loftus-Cheek lì, nel ruolo di mezzala di un centrocampo a tre (il suo vero ruolo da sempre) ma con una preparazione diverse e, magari, con un’alimentazione diversa. L’obiettivo è tirare a lucido un giocatore che può diventare un elemento chiave della squadra, e questo il mister lo sa molto bene. L’ex Chelsea può essere come un nuovo acquisto, con l’obiettivo di far dimenticare (forse) Jashari – e magari anche Reijnders, ma non sarà semplice.