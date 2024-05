Il budget del Milan per l’allenatore: così Conte è impossibile

Arrivano novità cruciali sul Milan e il nuovo allenatore. Antonio Conte è una pista impossibile, dato il budget che il club ha stanziato per la panchina.

Caos totale all’interno del Milan negli ultimi giorni. Sappiamo quanto la dirigenza e la proprietà siano al momento a lavoro per trovare il nuovo allenatore, e dunque il sostituto ideale di Stefano Pioli. È accaduto di tutto nelle recenti settimane. Il Milan aveva scelto Julen Lopetegui, allenatore svincolato col quale i rossoneri dialogavano praticamente da due mesi. Ma i tifosi hanno fatto sentire tutto il loro dissenso per la vicina scelta, e così, nei piani alti di Casa Milan si è deciso per il dietro front nei confronti dello spagnolo.

Dopo #Pioliout, ha iniziato a diffondersi a macchia d’olio l’hashtag #Nopetegui. Insomma, i tifosi hanno fatto ben capire di non volersi accontentare di un allenatore di secondo livello. Adesso, il Milan ha puntato forte su Sergio Conceicao, per cui l’affare potrebbe chiudersi davvero a breve. Ma è indubbio che il sogno dei sostenitori rossoneri ha un solo nome e un solo cognome: Antonio Conte.

Secondo i tifosi, il salentino sarebbe l’uomo davvero ideale per riportare in alto il nome del Milan in Italia. Insomma, per tornare a vincere prestissimo lo Scudetto. Come raccontato, però, Ibrahimovic&Co pare abbiano scelto Conceicao, ma a prescindere da ciò, Conte rimarrebbe un nome impossibile per la panchina rossonera. Il motivo è tutto economico.

Conte al Milan? Impossibile con quel budget

Antonio Conte è un allenatore pretenzioso, lo sanno tutti. Lui vorrebbe tanto tornare ad allenare in Italia, e sarebbe anche disposto a chiedere una cifra ben inferiore a quanto guadagnava in Inghilterra. In soldoni, il salentino potrebbe accontentarsi di 8-9 milioni di euro a stagione. Ma chi glieli darebbe? In Italia, nessun club ha tale disponibilità economica e non è un caso che anche il Napoli abbia virato forte su Stefano Pioli, attuale tecnico del Milan. Lo stesso Milan, fa sapere TMW, non avrebbe neanche potuto avvicinarsi ad Antonio Conte, dato che il budget riservato per la panchina è molto inferiore.

Sì, Andrea Losapio di TMW riferisce che il club rossonero ha stanziato 3 milioni di euro e qualche ‘spicciolo’ per l’ingaggio da garantire al nuovo tecnico. Non è un caso che Julen Lopetegui era pronto ad accettare un’offerta di 3,2 milioni a stagione. E il giornalista sottolinea infatti che Conte non è stato neanche cercato dal Milan proprio per tale ragione. Per non tirare in ballo le sue possibili richieste sul mercato! Insomma, il salentino è inaccessibile per le casse rossonere, e i tifosi pare debbano farsene una ragione. Ma Coincecao è un nome che forse può mettere d’accordo tutti.