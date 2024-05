Milan in salsa portoghese: non solo Conceicao, c’è un’altra forte candidatura

Gianluca Di Marzio fornisce novità sul nuovo allenatore del Milan. Si va avanti per Sergio Conceicao, ma non soltanto. Un altro profilo è in corsa.

Il Milan continua affannosamente la sua ricerca al nuovo allenatore, quello a giugno dovrà prendere il posto di Stefano Pioli per dare nuove idee, motivazioni e qualità alla squadra. Il compito per Zlatan Ibrahimovic e il resto della dirigenza si sta rivelando più complicato del previsto. Alla scelta quasi fatta che portava a Julen Lopetegui, è seguito un netto dietro front dopo le proteste dei tifosi. Lo spagnolo non era un profilo gradito dall’ambiente e la società non ci ha pensato un attimo a cambiare strada. Lopetegui è adesso ad un passo dal West Ham. E il Milan?

Il Milan nelle ultime ore ha intensificato i contatti per Sergio Conceicao, allenatore del Porto fresco di rinnovo ma che sarebbe ben disposto a trasferirsi in rossonero. Il profilo del portoghese sembra mettere tutti d’accordo, tra tifosi e società. D’altronde, parliamo di un profilo internazionale, giovane e che conosce la Serie A. Conceicao piace per l’ottima gestione dei giovani e anche per idee tattiche. Gianluca Di Marzio fa sapere che i contatti con Jorge Mendes, suo agente, continuano positivamente e che nelle prossime ore ci saranno altri appuntamenti per discutere delle cifre economiche e del progetto.

Ma Conceicao non è l’unico profilo in corsa per la panchina del Milan. La dirigenza sta continuando a dialogare anche con un altro allenatore.

Milan, salgono le quotazioni di Fonseca

È Paulo Fonseca l’altro profilo su cui il Milan continua a muoversi. Lo conferma Gianluca Di Marzio, il quale riferisce che i rossoneri hanno ricevuto tanti feedback positivi dal Lille, attuale squadra di Fonseca e con cui il Milan ha un ottimo rapporto. Dunque, scelta non è stata ancora fatta, con Ibrahimovic&Co in fase di valutazione dei due profili portoghesi. Fonseca scalda meno l’ambiente rossonero, ma pare che il Milan continui a considerarlo anche per il fattore economico.

L’ex Roma, infatti, chiede una cifra inferiore a stagione rispetto a Sergio Conceicao, ma attenzione perché ha sul piatto un’offerta molto importante del Marsiglia. E, nonostante il Diavolo voglia subito tornare a vincere, mantiene saldissima l’attenzione sul tema della sostenibilità economica. Dunque, al momento, i profili che si contendono la panchina al Milan sono i due portoghesi Fonseca e Conceicao. Allenatori blasonati certamente, ma il popolo rossonero sembra pendere decisamente sul secondo. Il Milan accontenterà i suoi sostenitori stavolta? Le prossime 48 ore potranno essere decisive.