“Pioli è in prima fila”: novità per il futuro del tecnico

Si sta delineando anche il futuro di Stefano Pioli, pronto a dire addio al Milan ma anche vicino ad una nuovissima avventura.

Nel marasma generale che si sta delineando in casa Milan, riguardo principalmente la scelta del nuovo allenatore, viaggia una certezza assoluta: Stefano Pioli non sarà più il tecnico dei rossoneri a partire dalla stagione 2024-2025, nonostante un contratto ancora in vigore per un anno.

L’allenatore del 19° Scudetto ha perso ormai ogni tipo di credibilità e di stima da parte della società, in particolare dopo la settimana terribile di metà aprile. Nella quale il suo Milan è uscito dall’Europa League per via della doppia sconfitta con la Roma e ha perso il derby di ritorno, consegnando all’Inter il ventesimo titolo.

Pioli dirà addio dopo l’ultima giornata di campionato, Milan-Salernitana del 26 maggio prossimo. Ma il suo futuro comincia a delinearsi e potrebbe subito vederlo in panchina, senza neanche il tempo di rifiatare dopo i quattro anni e mezzo alla guida di un club importante come il Milan.

Pioli scala posizioni: è in pole per la panchina

Gli aggiornamenti sulla situazione di Stefano Pioli arrivano direttamente dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Sul proprio sito web ufficiale il cronista di Sky ha raccontato come l’allenatore del Milan sia sempre più nel mirino del Napoli. Il club azzurro starebbe seriamente pensando al tecnico emiliano per ripartire nella prossima stagione.

Pioli scala posizioni: oggi è in pole per allenare il Napoli, nonostante inizialmente Aurelio De Laurentiis avesse pensato ad altri profili. Ma il classe ’65 piace per la capacità di rilanciare squadre in difficoltà, per saper lavorare con i giovani e con calciatori pronti al salto di qualità.

Resiste anche la candidatura di Vincenzo Italiano (ieri accostato anche al Milan), ma Pioli per esperienza e per il titolo già vinto sulla panchina del Milan nel 2022 sembra convincere maggiormente la dirigenza. Sarebbe una grande opportunità per lui ripartire da una piazza calorosa dopo essere stato messo alla porta dai rossoneri.

Meno concrete invece per il Napoli le piste che portano a Gian Piero Gasperini e Antonio Conte. Il primo è considerato un obiettivo impossibile, visto che sarà impresa molto ardua strapparlo all’Atalanta dove è considerato il fulcro del progetto. L’altro direbbe anche sì alla chiamata degli azzurri, ma non rientra in linea con il progetto sportivo a medio-lungo termine voluto da De Laurentiis.