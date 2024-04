Milan, nuovi contatti con l’agente del bomber: superato il Napoli

Il club rossonero è in pole position nella corsa a un centravanti che sicuramente cambierà maglia in estate: sarà lui il sostituto di Giroud?

Ormai sembra certo l’addio di Olivier Giroud, destinato a trasferirsi in MLS per indossare la maglia dei Los Angeles FC. Il Milan sta già lavorando per comprare un nuovo attaccante in grado di dare delle buone garanzie in termini di gol e non solo.

Uno dei sogni della dirigenza è certamente Joshua Zirkzee, stella del Bologna e grande protagonista di questa stagione. Qualche contatto c’è stato, però l’operazione è complicatissima. Il Bayern Monaco può riprendersi l’olandese versando 40 milioni di euro, in alternativa il club emiliano chiede 60-70 milioni per la cessione (il 40-50% dell’incasso finirà ai bavaresi). C’è la concorrenza di squadre italiane e soprattutto inglesi.

Milan, non solo Zirkzee: dialoghi per un altro bomber

Ovviamente, il Milan ha anche i nomi di altri centravanti nella propria lista, meno costosi rispetto a Zirkzee. Negli ultimi giorni si è tornato a parlare di Serhou Guirassy, goleador dello Stoccarda che può liberarsi per soli 17,5 milioni grazie a una clausola di risoluzione presente nel suo contratto. Ma c’è un altro profilo che sembra scaldare di più Geoffrey Moncada.

Ci riferiamo a Jonathan David, vecchio pallino dell’attuale direttore tecnico rossonero. Moncada lo segue da tempo e aveva già suggerito il suo acquisto quando c’era la coppia Maldini-Massara ai vertici dell’area sportiva. Il nazionale canadese ha un contratto che scade a giugno 2025 e non sembra intenzionato a rinnovare con il Lille. Può partire per una cifra non troppo alta. La richiesta del suo attuale club di appartenenza si aggira sui 45-50 milioni, trattabili.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Orazio Accomando di DAZN, c’è stato un nuovo contatto tra il Milan e l’agente di David. In questo momento i rossoneri sono in vantaggio rispetto al Napoli, altra società fortemente interessata al centravanti del Lille.

Il 9 aprile il procuratore del giocatore era stato a Milano, aveva incontrato sia dirigenti milanisti sia dell’Inter. Ma ci sono stati contatti pure con il Napoli. Chiaramente, anche all’estero non mancano club interessati a mettere le mani su David, che in questa stagione ha totalizzato finora 24 gol e 7 assist in 43 presenze. Ha avuto un avvio non brillantissimo, poi si è ripreso ed è tornato sui suoi standard.

Nato a New York, ha scelto di giocare per il Canada e con la nazionale ha messo assieme 26 reti e 16 assist in 46 match. Sarà lui il nuovo numero 9 del Milan?