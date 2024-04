Zirkzee, blitz dalla Premier League: offerto un super contratto, le cifre

Dall’Inghilterra una proposta molto ricca per uno degli obiettivi della società rossonera: sarà difficile competere con certe cifre in ballo.

Il Milan vuole fare un grande colpo in attacco e ci sono più nomi nel mirino. Sicuramente serve un giocatore in grado sia di garantire gol sia di sposarsi bene con il gioco di squadra. Chiaramente, molto dipenderà anche da chi sarà l’allenatore e quale tipo di calcio vorrà fare.

Non è un segreto che tra i sogni di mercato della dirigenza rossonera sia presente Joshua Zirkzee, stella del Bologna e autore di una buonissima stagione. Ha realizzato 12 gol e 7 assist in 34 partite tra Serie A e Coppa Italia. Anche contro le squadre più forti del campionato ha ben figurato, dimostrando grande personalità oltre a qualità tecniche notevoli. Sembra pronto ad approdare in una big.

Milan, Zirkzee si allontana? Le ultime news

Com’è noto, il Bayern Monaco può riportare Zirkzee in Germania esercitando il diritto di riacquisto con una spesa di 40 milioni di euro. Non è ancora chiaro cosa deciderà di fare, ma se non vorrà riprenderselo potrà comunque incassare il 50% del prezzo della rivendita. In ogni caso, può fare un buon affare.

Il Bologna valuta 60-70 milioni il cartellino dell’attaccante olandese, sul quale si sono fiondate diverse società. Oltre al Milan, in Italia anche Juventus e Napoli hanno avviato dei contatti. All’estero sono le squadre della Premier League ad essere in agguato: Arsenal, Manchester United e pure Aston Villa.

Oggi in pole position sembra esserci l’Arsenal, che secondo quanto rivelato da Tuttosport ha già parlato con l’agente Kia Joorabchian. Offerto un contratto quinquennale da 6 milioni netti annui più bonus. I Gunners fanno sul serio e vogliono anticipare al concorrenza, così da regalare a Mikel Arteta un innesto importante in attacco.

Un emissario dell’Arsenal era presente in occasione di Roma-Bologna 1-3, partita di Serie A che si è giocata lunedì sera. Zirkzee è stato protagonista di un gol e un assist nella vittoria della squadra allenata da Thiago Motta, anche lui al centro di diverse voci di mercato.

Sarà interessante vedere quale sarà il destino dell’ex Bayern Monaco e di Motta, che sono molto legati e ai quali non dispiacerebbe continuare a lavorare assieme. Uno scenario complicato da realizzare. Il Milan ha messo gli occhi su entrambi, però non è in pole position.