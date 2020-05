Ibrahimovic, nuovo messaggio social: “Metà Dio, metà Diavolo”

Zlatan Ibrahimovic ha pubblicato un nuovo post sul suo profilo ufficiale Instagram. Il messaggio “Metà Dio, metà Diavolo” è allegato a una foto che raffigura per metà lui naturale e per l’altra Joker.

Chissà se questo suo post ha qualche attinenza con il suo futuro, ancora da decifrare. Si sa che è molto legato al Milan, simboleggiato proprio dal Diavolo. Al tempo stesso, però, il rinnovo del suo contratto oggi non sembra affatto vicino.

Il suo addio non è certo al 100%, ma la sensazione è che sia più probabile una partenza rispetto a una permanenza. Non rimane che attendere per capire cosa succederà.