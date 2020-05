Biglia: “Il Milan tornerà una potenza. Ecco il mio futuro”

Biglia è pronto a far ritorno in Argentina. Il suo contratto con il Milan scade il prossimo 30 giugno. Contratto che non verrà rinnovato. Ecco le sue parole.

Lucas Biglia si appresta a lasciare il Milan. Per l’argentino sono gli ultimi mesi in maglia rossonera. Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, infatti, non verrà rinnovato e nel suo futuro sembra esserci un ritorno in patria: “Non escludo la possibilità di tornare a giocare in Argentina – ammette a ‘Tanto Por Decidir’ – Da quando sono arrivato, il club ha cambiato due volte la proprietà”.

Fiducia in Elliott – “Il Milan tornerà a essere il Milan quando ci sarà stabilità nell’organizzazione del club. Sarà una delle potenze europee come prima, ma ci vuole tempo”.

