Juventus-Milan in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita valida per la 34esima giornata della Serie A 2023/2024.

Archiviate le delusioni patite nelle ultime partite contro Roma e Inter, il Milan deve reagire e provare a vincere lo scontro diretto per il secondo posto della classifica del campionato. Stasera a Torino affronta la Juventus, è chiamato a fornire una prestazione di alto livello e a conquistare un risultato positivo. Ci riuscirà?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI JUVENTUS-MILAN

19:22 Prime sostituzioni 62′ – Chiesa e Milik sostituiscono Kostic e Vlahovic, Pioli mette Bennacer per Adli. 63′ – Chiesa brucia Musah, poi serve un assist basso per Yildiz, anticipato da Sportiello.

19:14 Reazione Milan 55′ – Punizione di Florenzi, Gabbia per poco non arriva all’impatto con il destro.

19:10 Sportiello protagonista 50′ – Bravissimo Sportiello, prima a respingere la botta mancina di Kostic e poi quella più ravvicinata di Danilo, che colpisce anche il palo.

19:05 Juventus-Milan 0-0: match ripartito! 46′ – La partita è ripresa a Torino.

18:48 Juventus-Milan 0-0: primo tempo concluso 45’+3′ – Mariani fischia la fine della prima frazione di gioco: non una partita bellissima finora. Risultato bloccato sullo 0-0.

18:46 Giallo a Musah 45’+1′ – Musah ammonito per trattenuto vistosa su Vlahovic. Era diffidato: salterà Milan-Genoa. 45’+2′ – Punizione insidiosa di Vlahovic, bravissimo Sportiello a mettere in pallone in corner.

18:36 Loftus si fa vedere 35′ – Cross di Pulisic, colpo di testa impreciso di Loftus-Cheek, non era facile.

18:31 Juventus-Milan sempre 0-0 31′ – Cambiaso calcia di controbalzo dall’interno dell’area, palla alta. 32′ – Florenzi ci prova col destro da lontano, pallone alto.

18:29 Gabbia manca la porta 29′ – Torsione di testa di Gabbia da corner: palla fuori.

18:27 Musah acciaccato 27′ – Musah è rimasto a terra dopo un contrasto avvenuto in seguito a una sua conclusione dalla distanza (palla deviata in corner). L’ex Valencia esce dal campo un po’ claudicante, ma rientrerà a breve.

18:25 Leao impreciso 25′ – Leao prova il tiro di destro dalla distanza, pallone ampiamente fuori.

18:23 Cambiaso insidioso 23′ – Cambiaso prova il tiro mancino, pallone fuori.

18:21 Noia all'Allianz Stadium 21′ – Brutta partita finora.

18:15 Gatti impreciso 15′ – Gatti libero di puntare l’area e calciare, pallone alto.

18:13 Milan sottotono 13′ – Finora i rossoneri non sono riusciti a rendersi pericolosi dalle parti di Szczesny.

18:08 Vlahovic ci prova 7′ – Prima conclusione di Vlahovic, Sportiello blocca senza problemi.

18:05 Equilibrio a Torino 5′ – Nessuna emozione nei primissimi minuti.

18:00 Juventus-Milan: partita cominciata! 1′ – L’arbitro Mariani ha fischiato l’inizio del big match! Da segnalare che Maignan ha accusato un risentimento muscolare a un adduttore nel riscaldamento, quindi il titolare in porta è Sportiello.