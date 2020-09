Shamrock Rovers-Milan, la probabile formazione rossonera | VIDEO

Archiviate le amichevoli, il Milan è pronto a fare sul serio e affronterà la prima partita ufficiale giovedì 17 settembre a Dublino. Si tratta del terzo turno preliminare di Europa League e i rossoneri sfideranno lo Shamrock Rovers. Stefano Pioli ha idee abbastanza chiare sulla formazione. Nel suo 4-2-3-1 sicuramente ci saranno Donnarumma in porta, il quartetto Calabria-Gabbia-Kjaer-Theo Hernandez in difesa e la coppia Bennacer-Kessie a centrocampo. Sulla trequarti certi di una maglia Calhanoglu e Castillejo, l’altra è contesa da Brahim Diaz e Paquetà. Il centravanti dovrebbe essere Ibrahimovic, ora un po’ acciaccato. Non dovesse farcela, sarà probabilmente il giovane Lorenzo Colombo a partire dal 1′.