Calciomercato Milan, difensore a costo zero: è derby

Il Milan è pronto all’ennesimo derby di mercato con l’Inter. In questo caso si punta ad un difensore che si libera a parametro zero.

Scatta l’ennesimo derby di calciomercato tra Milan e Inter. Ne è sicura la redazione di Calciomercato.it, che parla delle milanesi interessate al medesimo obiettivo.

In questo caso le due società meneghine sarebbero sulle tracce di un difensore centrale, piuttosto noto all’ambiente di Serie A, che è pronto a svincolarsi a costo zero a giugno 2021.

Il calciatore in questione è Nikola Maskimovic. Il serbo del Napoli lascerà con tutta probabilità la società azzurra nella prossima estate, quando il suo contratto scadrà, a meno di un colpo di scena ad oggi ritenuto difficile.

Napoli, è rottura con Maksimovic: Milan e Inter ci provano

Maksimovic è scontento in azzurro: il rapporto con Rino Gattuso non sembra dei migliori, visto che già in estate si era parlato di una sua prossima cessione. Inoltre il duo Manolas-Koulibaly è considerato al momento intoccabile nella difesa del Napoli.

Il rinnovo è ipotesi da scartare. Milan e Inter invece sono due opzioni concrete per il futuro di Maksimovic, che apprezzerebbe un ingaggio sempre in Italia, magari in una società ancor più prestigiosa di quella partenopea.

Il Milan lo potrebbe considerare una valida alternativa al connazionale Nikola Milenkovic della Fiorentina, obiettivo dichiarato per la difesa. Prendere Maksimovic a costo zero sarebbe comunque un colpaccio.

L’Inter ci proverà per completare la propria difesa a tre, in netta difficoltà nelle prime gare stagionali. Ma occhio anche a Valencia e Marsiglia, che si sono informate di recente sul centrale serbo.

Non è da escludere che possa arrivare a Napoli un’offerta già per il mercato di gennaio, ovviamente a cifre low-cost. Tutto da decifrare il futuro di Maksimovic, vero pezzo pregiato per la prossima sessione estiva.

