Milan, un video per omaggiare Maradona: “Un onore affrontarti”

Il Milan ha realizzato un breve video per ricordare Diego Armando Maradona, grande avversario rossonero quando vestiva la maglia del Napoli.

La morte di Diego Armando Maradona ha scosso anche il mondo Milan. Dall’ambiente rossonero sono arrivati tanti bei messaggi indirizzati al Pibe de Oro.

Arrigo Sacchi, ex calciatori, i giocatori attuali e il direttore tecnico nonché leggenda milanista Paolo Maldini hanno voluto ricordare il fenomeno argentino. Il club sui propri profili social ha anche divulgato un video per ricordare Maradona. Nel post si legge: “Un onore averti affrontato, Diego“. Il filmato riprende immagini delle vecchie sfide in cui lui con il Napoli sfidò il Diavolo e si vede anche Diego con addosso la maglia rossonera di Franco Baresi dopo una partita.