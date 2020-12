Milan-Lazio, probabili formazioni: Tonali e Rebic titolari

Tonali e Rebic verso la titolarità in Milan-Lazio. Pioli li ha recuperati e dovrebbe metterli dall’inizio. Le probabili formazioni del match.

Il Milan stasera affronterà la Lazio a San Siro e sarà chiamato a vincere per mantenere la testa della classifica. L’Inter giocherà a Verona contro l’Hellas alle 18:30 e cercherà il sorpasso.

La squadra di Stefano Pioli dovrà rinunciare a diverse assenze per infortunio e a quella di Franck Kessie per squalifica. La notizia positiva di oggi è che sia Sandro Tonali che Ante Rebic sono recuperati e sono stati inseriti nella lista dei convocati per Milan-Lazio.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, entrambi partiranno nella formazione titolare. Tonali stringerà i denti e affiancherà Rade Krunic in mediana, mentre Rebic ha vinco il ballottaggio con Brahim Diaz e si piazzerà sulla sinistr nel 4-2-3-1 di Pioli. Il centravanti sarà ancora Rafael Leao, in gol nell’ultima partita contro il Sassuolo.

Nella difesa rossonera spazio ancora a Pierre Kalulu, che sostituisce gli infortunati Simon Kjaer e Matteo Gabbia. L’ex Lione sta convincendo al fianco di Alessio Romagnoli. I compagni di reparto Leo Duarte e Mateo Musacchio sono finiti dietro nelle gerarchie.

SERIE A | MILAN-LAZIO | PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli; Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Rafael Leao.

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.