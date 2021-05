Serie A, il Milan torna secondo: +3 sulla Juventus | La classifica

Come cambia la classifica dopo il posticipo Juventus-Milan e dopo l’intera 35.a giornata del campionato di Serie A.

Una prestazione entusiasmante del Milan, che a sorpresa annichilisce la Juventus in trasferta. Lo scontro diretto per la zona Champions League è tutto in favore dei rossoneri. Il 3-0 finale non ammette repliche e manda in orbita il Diavolo.

La classifica torna a sorridere alla squadra di Stefano Pioli. Il Milan dopo il posticipo vincente sale a quota 72 punti. Secondo posto per i rossoneri in coabitazione con l’Atalanta, quando mancano soltanto tre partite al termine della stagione.

Il Milan è a +3 dal quinto posto occupato proprio dalla Juventus. I bianconeri restano al momento fuori dalla zona Champions a quota 69 punti. Inoltre Ibra e compagni sono avanti negli scontri diretti: all’andata hanno perso 1-3 e oggi hanno replicato con un 3-0. Anche la classifica avulsa sorride ai milanisti.