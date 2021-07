Argentina-Brasile 1-0, gol e highlights della finale di Copa America

Finalmente Leo Messi ha vinto un trofeo con la sua Nazionale. Coppa America che finisce nelle mani degli argentini.

Leo Messi può davvero esultare, anche con la maglia albiceleste della sua amata Argentina. Finalmente il campionissimo del Barcellona è riuscito a sollevare il primo trofeo della sua carriera in Nazionale, dopo le tante delusioni passate.

L’Argentina questa notte si è aggiudicata la Coppa America 2021, battendo in finale i rivali storici del Brasile. Altra debacle tremenda per i padroni di casa verdeoro, sconfitti al Maracanà nonostante i favori del pronostico. Il match si è concluso col punteggio di 1-0.

Decisiva la rete al 22′ minuto di Angel Di Maria. L’esterno del PSG ha approfittato di un errore del terzino Renan Lodi e ha battuto il portiere brasiliano con un morbido pallonetto. Successo meritato per l’Argentina, che si è dimostrata più squadra, tosta e cinica, senza lasciare al Brasile grosse occasioni da rete.

Prova poco brillante per l’ex Milan Lucas Paquetà. La sua ottima Coppa America si è conclusa con una prestazione meno incisiva, ma anche con un gol sfiorato nel secondo tempo. Nel finale Messi è stato lanciato in aria dai compagni, come simbolo della rivincita argentina dopo anni di delusioni e risultati negativi.