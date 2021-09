Juve, Allegri perde anche Cuadrado: la situazione in vista del Milan

L’esterno della Juventus salterà il match contro il Napoli questo weekend. Un malessere fisico per lui. A rischio anche la gara contro il Milan?

La Juventus di Allegri si appresta ad incontrare il Napoli con una rosa in totale emergenza. Oltre all’assenza di Federico Chiesa (leggero infortunio) il tecnico toscano dovrà far a meno di tutti i sudamericani della sua rosa. Quindi, out Dybala, Alex Sandro, Danilo e Bentancur. Una decisione quella presa da Allegri dettata dal fatto che i suddetti calciatori rientreranno dal Sud America in serata o nella mattinata di domani.

Si aggiunge alla lista degli indisponibili anche Juan Cuadrado. L’esterno bianconero, che è stato impegnato con la sua Nazionale, è rimasto bloccato in Colombia a causa di un attacco intestinale.

Lo ha confermato il mister Massimiliano Allegri, che in conferenza stampa ha dichiarato che il colombiano è stato sorpreso da una gastroenterite. Prossima settimana, dopo l’impegno in Champions League, toccherà al Milan incontrare la Juventus a Torino. Difficile pensare che anche in quell’occasione Juan Cuadrado sarà indisponibile a scendere sul campo. Ovviamente, si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Sarà un match tostissimo per i rossoneri: una gara a conclusione di un gran tour de force che vede avversarie prima la Lazio questo week-end, poi il Liverpool mercoledì ad Anfield, e infine appunto la trasferta a Torino contro i bianconeri.