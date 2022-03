Milan, una leggenda chiama Kessie | Destinazione a sorpresa!

Come riportato da Fabrizio Romano, non c’è solo il Barcellona sulle tracce di Franck Kessie. Anche un club di Premier sta chiedendo informazioni…

Continua la baraonda mediatica attorno a Franck Kessie e al suo futuro. L’ivoriano è quasi certamente prossimo all’addio al Milan, e le voci di mercato sul suo conto si sono fatte molto insistenti negli ultimi giorni. Addirittura, pare che il centrocampista abbia già scelto la sua prossima destinazione.

Diverse fonti, anche le più affermate, hanno confermato un Barcellona in pole per Franck Kessie. Pare che i contatti tra la dirigenza blaugrana e l’entourage del giocatore siano intensi e i dialoghi ben avanzati. Come riportato da Fabrizio Romano, gli spagnoli sono pronti a garantire un maxi ingaggio stagionale di 6,5 milioni di euro a Kessie.

Un’offerta giustificata dalla possibilità di prelevare il calciatore a parametro zero in estate. Un altro grande tradimento per il mondo rossonero, che ha condotto i tifosi a provare grande delusione ma anche arrabbiatura nei confronti di Franck. E come dargli torto! Dopo le promesse estive, nessuno si aspettava un tale esito.

Romano ha comunque sottolineato che ancora non c’è nulla di accordato tra il Barcellona e Kessie. Il centrocampista è in fase di riflessione, ma allo stesso tempo è molto attratto dal progetto Barca e dalla possibilità di giocare alla corte di Xavi e in Liga. Sicuramente, le avances del club spagnolo sono quelle che più attraggono l’ivoriano. Ma non c’è solo il Barcellona!

Un nuovo club è stato accostato al mediano del Milan. A riportarlo è sempre Fabrizio Romano.

Kessie, sirene dall’Inghilterra: lo chiama Gerrard

Romano, in un suo video approfondimento di mercato, ha raccontato che Steven Gerrard, altro grande centrocampista storico (uno dei migliori di sempre), sta facendo la corte a Franck Kessie. L’ormai allenatore dell’Aston Villa nutre grande stima per l’ivoriano, e il suo club è forse pronto ad accontentarlo.

Il club inglese negli ultimi anni ha fatto grandi progressi in Premier League, anche se nell’attuale stagione qualcosa non sta andando come previsto. Ma ha comunque provato a rinforzarsi sul mercato già a gennaio, prelevando ad esempio Philippe Cutinho proprio dal Barca.

Adesso, pare aver preso informazioni sulla situazione di Franck Kessie. L’Aston Villa, date le ottime condizioni di cui godono i club inglesi, potrebbe permettersi di pareggiare l’offerta del Barcellona. Ma non sarà comunque facile convincere il giocatore.

Per storia e prestigio, il club azulgrana è quello che più tenta il centrocampista del Milan.