Dalla Spagna – Milan, si allontana un obiettivo: è vicino all’Atletico Madrid

Il centrocampista non è più una pista calda per i rossoneri: i Colchoneros si preparano all’assalto

Siamo entrati nella fase caldissima della stagione e il Milan si gioca tutto in queste gare finali. I rossoneri vogliono tornare a laurearsi campioni d’Italia per aprire un nuovo ciclo di successi.

Per fare ciò servirà comunque anche guardare al futuro e rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli nella sessione estiva di mercato. Maldini e Massara si sono mossi con largo anticipo cercando di piazzare i primi colpi e con Botman e Origi sembra che le trattive siano praticamente chiuse.

Il Diavolo ha però bisogno anche e soprattutto di un uomo in mezzo al campo che andrà a sostituire una figura fondamentale come quella di Franck Kessie. L’ivoriano lascerà il Milan in estate per accasarsi al Barcellona di Xavi e il club di via Aldo Rossi sta lavorando per sostituirlo nel migliore dei modi. Uno dei nomi sul taccuino dei rossoneri però potrebbe dover essere depennato dalla lista. Dalla Spagna infatti arrivano notizie che lo allontano dai rossoneri.

Parliamo di Boubacar Kamara, giocatore che piace molto ma sul quale la concorrenza è davvero tanta. Come abbiamo spesso precisato, il suo contratto è in scadenza a giugno e la sua volontà è quella di lasciare l’OM, come ha già fatto sapere al club.

Kamara vicino all’Atletico Madrid: gli spagnoli pronti all’affondo

Quella del centrocampista francese è una pista che è andata raffreddandosi negli ultimi mesi, con il primo obiettivo dei rossoneri che è diventato Renato Sanches. Secondo quanto riportato da Todofichajes, il giocatore del Marsiglia è seguito con grande interesse dall’Atletico Madrid del Cholo Simeone, che lo vorrebbe per rinforzare la mediana della sua squadra.

Sempre stando a quanto riferito dal portale di mercato spagnolo, i Colchoneros hanno messo nel mirino il 22enne ormai da lungo tempo e adesso è il momento giusto di affondare il colpo. Kamara piace molto anche in Premier League e tutte queste pretendenti non fanno altre che permettere al suo procuratore di chiedere una cifra molto alta per l’ingaggio. Difficile che il Milan andrà a fare aste con questi club, per ora quindi Sanches è da considerarsi un obiettivo molto più concreto.