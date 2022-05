Milan, un’altra idea dal Sassuolo: Carnevali chiede oltre 30 milioni

Il club rossonero pensa a un possibile rinforzo dal Sassuolo: in corsa anche altre due società della Serie A.

Nel prossimo calciomercato estivo il Milan potrebbe fare una campagna acquisti importante. Com’è noto, potrebbe arrivare Investcorp come nuovo proprietario e trapela da più fonti che il fondo del Bahrain abbia grandi ambizioni per il futuro.

Se nelle scorse sessioni di mercato Paolo Maldini e Frederic Massara dovevano stare attentissimi al bilancio, è probabile che a luglio-agosto possano godere di maggiore margine di manovra. Anche senza l’arrivo di Investcorp ci sarebbe più chance di investimento, dato che i conti sono molto migliorati, ma con gli eventuali nuovi padroni la situazione dovrebbe migliorare decisamente.

Abituato a rivolgersi soprattutto all’estero per i prezzi spesso più bassi e la possibilità di usufruire del Decreto Crescita per risparmiare sul costo dello stipendio, il Milan stavolta potrebbe invece pensare di fare l’assalto ad alcuni talenti della Serie A. Tra le squadre che hanno dei giocatori molto interessanti c’è sicuramente il Sassuolo.

Calciomercato Milan, sfida a due squadre per Traoré

Spesso si è parlato di Domenico Berardi e Gianluca Scamacca in chiave Milan, ma c’è anche Hamed Junior Traoré tra coloro che sono finiti nel mirino rossonero. I colleghi di calciomercato.it conferma tutto, aggiungendo che anche Napoli e Roma sono sulle sue tracce.

Il club campano sembra essere in pole position, ha già avviato i contatti per il 22enne esterno offensivo ivoriano. Il Sassuolo ha speso circa 18 milioni di euro per assicurarsi il suo cartellino e ovviamente vuole guadagnare una buona somma da questa eventuale cessione. Con un’offerta da 25-26 milioni più 6-7 di bonus l’affare può andare in porto. Questa è la richiesta dell’amministratore delegato Giovanni Carnevali.

Anche Milan e Roma hanno fatto partire i contatti, ma il Napoli sta esercitando il maggiore pressing e ha sondato anche l’agente di Traoré. La stagione dell’ex Empoli, condita da 8 gol e 4 assist in 29 partite, ha colpito squadre importanti e si potrebbe scatenare un’asta in estate. Vedremo se i rossoneri decideranno di affondare il colpo o andranno su un altro esterno offensivo.