Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali: ancora Krunic titolare

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan match per la 38sima ed ultima giornata di Serie A, in programma al Mapei Stadium per le 18:00

Tutto pronto per l’inizio di Sassuolo-Milan, il match che chiude il campionato di Serie A 2021/22 e che attribuirà lo scudetto. Il Milan ha un obiettivo chiaro: laurearsi campione d’Italia per la 19sima volta.

Attesi quasi 20mila tifosi rossoneri a Reggio Emila per festeggiare un eventuale titolo straordinario, per come verrebbe conquistato e per le poche aspettative che c’erano a inizio anno per un traguardo così prestigioso. La squadra di mister Stefano Pioli sa l’importanza storica di questa partita e non vuole assolutamente sbagliare. Ogni calciatore darà il massimo per portare a termine positivamente questa grande cavalcata.

Ai rossoneri basta anche un pareggio contro i neroverdi per chiudere in testa, dal momento che è attualmente a +2 sull’Inter e ha anche gli scontri diretti a favore con la squadra allenata da Simone Inzaghi. L’ultimo ostacolo è però ostico perché il Sassuolo di Dionisi gioca bene ed è in gran forma. Sia il tecnico degli emiliani che i suoi calciatori hanno fatto sapere che oggi non regaleranno nulla e che affronteranno l’impegno con grande serietà.

Pioli si affida ancora una volta ai soliti uomini in difesa, con Calabria, Tomori, Kalulu e Theo Hernandez a difendere la porta di Maignan. In mezzo al campo sarà Kessie a far coppia con Tonali, con Krunic proposto nuovamente sulla trequarti. Con il bosniaco giocheranno Leao e Saelemaekers dietro a Olivier Giroud. Stessa formazione quindi della scorsa settimana contro l’Atalanta.

Sassuolo-Milan: le formazioni ufficiali

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Ahyan, Ferrari Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud