Maldini sul rinnovo di Leao: “La volontà del giocatore fa tanto”

Paolo Maldini ha parlato prima del fischio d’inizio di Milan-Dinamo Zagabria. Il Direttore Tecnico rossonero ha toccato il tema spinoso del rinnovo di Leao!

Ci siamo quasi per il fischio d’inizio di Milan-Dinamo Zagabria, seconda giornata dei gironi di qualificazione di Champions League. Il Diavolo, dopo il pareggio contro il Salisburgo, è oggi a caccia dei 3 punti. Quella odierna non è certamente la gara decisiva, ma potrà essere molto importante per il prosieguo del cammino nel girone.

Lo sa bene Paolo Maldini, che intervistato nel pre-partita ha sottolineato come l’obiettivo più importante del Milan sia proprio quello di far bene e meglio dello scorso anno in Champions League. Il Direttore Tecnico del Milan si è inoltre soffermato su un tema caldo e spinoso come il rinnovo di Rafael Leao. Di seguito le parole del dirigente e bandiera rossonera:

Obiettivi: “Ogni anni dobbiamo migliorare, quindi cercare di confermarci avendo vinto il Campionato. La Champions è sicuramente l’obiettivo più prestigioso. l’anno scorso non siamo stati all’altezza, ma quest’anno abbiamo un girone più semplice, siamo testa di serie. Possiamo fare meglio”.

De Ketelaere e Leao: “La trattativa per De Ketelaere è stata meno lunga di quanto voi sapete. Rinnovo Leao più complicato? Come tutti i rinnovi la volontà del giocatore fa la differenza. Quella della società c’è”.