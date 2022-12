Berlusconi, solito show: il metodo per “stimolare” i giocatori del Monza (VIDEO)

Berlusconi alla festa di Natale del Monza ha fatto un suo consueto discorso, svelando anche una promessa particolare alla squadra.

Non potrà ripetere i successi avuti con il Milan, però Silvio Berlusconi ci tiene alla permanenza in Serie A del Monza. Dopo la prima storica promozione, l’obiettivo è la salvezza per poi magari progettare qualcosa di più importante per il futuro.

La stagione della squadra brianzola era iniziata malissimo e, non a caso, era stato deciso l’esonero di Giovanni Stroppa. Come allenatore è stato promosso Raffaele Palladino dalla Primavera e i risultati hanno cominciato ad arrivare. Al debutto in panchina l’ex attaccante ha sconfitto la Juventus.

Oggi la classifica dice quattordicesimo posto con 16 punti, +9 rispetto alla zona retrocessione. Una buona situazione, pensando a come era partito il campionato, ma il cammino verso la salvezza è ancora lungo. Adriano Galliani potrebbe mettere a segno qualche colpo nel mercato di gennaio per rafforzare l’organico.

Monza, la battuta di Silvio Berlusconi alla cena natalizia della squadra

Berlusconi nella vita si è tolto tante soddisfazioni e vuole aggiungerci anche la permanenza del Monza in Serie A. Durante la cena natalizia della squadra ha rivelato di aver fatto anche una promessa hot ai giocatori.

Nel un suo discorso si è così espresso: “Abbiamo trovato un nuovo allenatore bravo, simpatico, gentile e capace di stimolare i ragazzi. Io ci ho messo una stimolazione in più, perché ai ragazzi che sono venuti qui ho detto ‘Ora arrivano Juventus, Milan eccetera e se vincete con una di queste grandi squadre vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di troie’“.

Attorno a lui grandi risate delle persone presenti. Non è la prima volta che Berlusconi si lascia andare a battute di questo tipo, le ha fatte anche in occasione di incontri che lo vedevano impegnato come politico. Ovviamente, nel video caricato sui suoi profili social non c’è traccia di quella parte del discorso fatto durante la serata.