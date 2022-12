Calciomercato Milan, il terzino si allontana: “Voglio giocare”

Il Milan valuta l’ingaggio di un nuovo vice di Theo Hernandez: uno dei profili graditi sembra fuori dalla corsa per tale ruolo.

Tra le operazioni di mercato che il Milan farà nell’estate 2023 c’è anche l’acquisto di un nuovo terzino sinistro. Salvo sorprese, Fodé Ballo-Touré lascerà Milanello e si trasferirà altrove.

Il senegalese ex Monaco ha richieste dalla Francia e dalla Turchia, per 4-5 milioni di euro può partire. Da quando è arrivato, nell’estate 2021, non ha mai particolarmente convinto. Paolo Maldini e Frederic Massara andranno alla ricerca di un vice Theo Hernandez maggiormente affidabile.

Chiaramente non è facile scegliere di venire in una squadra sapendo di avere pochissimo spazio. Theo Hernandez è un titolare indiscusso e qualsiasi altro terzino sinistro avrebbe un minutaggio limitato con lui davanti nelle gerarchie. Ma qualcuno arriverà in rossonero.

Calciomercato Milan, l’ipotesi Parisi sfuma?

Uno dei laterali difensivi che piacciono al Milan è Fabiano Parisi, che in queste stagioni sta facendo molto bene con l’Empoli. Diverse squadre importanti della Serie A hanno messo gli occhi su di lui e faranno offerte nel 2023.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, al 22enne avellinese è stato chiesto anche del suo futuro e si è così esposto: “Big italiana o della Premier League? Non fa differenza. L’unica cosa importante sarà che la squadra dove vado creda davvero in me. Perché a me interessa giocare. Mi fa piacere l’interessamento di tante squadre, ma sono concentrato sull’Empoli. Riparliamone a giugno“.

Parisi ha chiara una cosa sul suo futuro: vuole giocare. Questa legittima aspirazione lo mette già fuori dalla corsa per un eventuale trasferimento al Milan, dove sarebbe la riserva di Theo Hernandez.

Quanto costa Fabiano Parisi?

L’Empoli valuta il suo gioiello circa 15 milioni di euro, una cifra che difficilmente i rossoneri investiranno per un sostituto. Maldini e Massara prenderanno un terzino a un prezzo inferiore.

In Serie A ci sono Inter, Juventus, Lazio e Fiorentina come squadre molto interessate a Parisi. All’estero sono Nizza e Wolfsburg ad essersi fatti avanti recentemente. Altre pretendenti possono formulare offerte nei prossimi mesi, se il rendimento del terzino campano dovesse essere di buon livello.