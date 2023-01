Calciomercato Milan, pista riaperta: una cessione per arrivare a Ziyech

La Gazzetta dello Sport parla di una clamorosa svolta di mercato che potrebbe verificarsi in questo gennaio. Serve però una partenza!

Il Milan è attualmente alle prese con diversi infortuni. Sembra ormai diventata una consuetudine che la squadra di Stefano Pioli, ad un certo punto della stagione, perda pezzi nella maniera più sfortunata. Ad oggi sono sette nello specifico i giocatori indisponibili: Zlatan Ibrahimovic, Alessandro Florenzi, Ante Rebic, Rade Krunic, Mike Maignan, Divock Origi e Simon Kjaer. La situazione, come si può notare, grava di più sull’attacco.

A Stefano Pioli è rimasto il solo Olivier Giroud a sopportare l’intero perso del reparto. E’ chiaro, Marko Lazetic è ancora troppo giovane, e Charles De Ketelaere che ha spesso fatto il centravanti al Brugge non riesce ancora ritrovare il suo talento e il suo estro. La situazione è quindi d’emergenza. E la sensazione è che il Milan non potrà permettersi per ancora troppo di rischiare di ritrovarsi in queste condizioni.

C’è amarezza e delusione per un rossonero in particolare. Ante Rebic ha sempre rappresentato un giocatore importante per il Milan, ma quante partite ha saltato per le instabili condizioni fisiche? Troppi, davvero troppi, infortuni per il croato. In quest’ultima occasione ha rimediato ancora una problema muscolare. Lesione all’adduttore sinistro per Ante, la cui assenza sarà prolungata.

Rebic, così non va: presenza assente

Vogliamo vedere quante partite ha saltato Ante Rebic per infortunio? Dal 2019 ad oggi sono ben 48 le gare saltate dal croato per infortunio, che si traducono in 207 giorni d’assenza. Troppo per un attaccante che dovrebbe rappresentare invece una certezza per la sua squadra e il suo allenatore. Rebic ci ha abituati a grandi prestazioni, per poi scomparire nell’infermeria di Milanello e diventare un’assoluta incognita. Il Milan, spiega la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, sta cominciando adesso a fare delle serie valutazioni.

Conviene mantenere in rosa un giocatore che da così poche garanzie dal punto di vista fisico? Forse, soltanto se il suo nome è Zlatan Ibrahimovic. La cosa che più dispiace è che in un periodo così importante della stagione, Ante potrebbe dare una grossa mano sia sulla fascia sinistra, sprovvista di un altro sostituto a Leao, e in attacco, dato che anche Divock Origi è stato assente per infortunio. Ciò si traduce inevitabilmente con le valutazioni di Maldini e Massara, che potrebbero presto intervenire sul mercato. La rosea fa un focus importante in tal senso.

Rebic, un buon gruzzolo dalla cessione

Sappiamo bene che il Milan non ha in mente alcun colpo di mercato in particolare per questo inverno. Forse si interverrà per la porta, ma non è neanche detto. L’intenzione è quella di mantenere ai minimi termini gli investimenti, e conservare i maggiori sforzi economici per l’estate. Ma la situazione di Rebic potrebbe cambiare i piani in casa Milan. Difatti, il croato, che conserva un modesto valore di mercato, potrebbe essere messo in vendita data la presenza instabile. E se dovesse arrivare un’offerta convincente, il club rossonero potrebbe accettarla senza se e senza ma, incassando un ottimo gruzzolo da, chissà, reinvestire.

E’ così, secondo la Gazzetta dello Sport, che potrebbe riaprirsi la pista Ziyech per Paolo Maldini. L’ipotetica cifra della cessione di Rebic potrebbe essere destinata alla realizzazione di un sogno di mercato che porta il nome del marocchino del Chelsea. Attenzione, però, rimarrebbe sempre il grande ostacolo dell’ingaggio. Al momento rimane molto alta la richiesta di Ziyech, qualcosa di incolmabile per il Milan!