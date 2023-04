Atalanta, altra sconfitta e occasione persa: una squalifica per il Bologna, salta il Milan

L’Atalanta è caduta in casa contro un ottimo Bologna. Mancato il sorpasso in classifica dunque. Intanto Thiago Motta perde uno dei suoi in vista del Milan

La lotta al quarto posto è sempre più serrata, e il merito, o demerito, è delle rivali che a turno continuano ad inciampare in grossi errori. Ieri le battute d’arresto di Milan e Inter, dato che entrambe hanno pareggiato rispettivamente contro Empoli e Salernitana. Oggi è invece arrivata la sconfitta dell’Atalanta. Contro ogni pronostico, i bergamaschi hanno perso in casa contro un Bologna molto ben organizzato. Gli ospiti sono riusciti a trovare il vantaggio ad inizio secondo tempo con Sansone, hanno poi chiuso i giochi nel finale con Orsolini.

La squadra di Gasperini ha quindi bruciato la 28esima giornata di Serie A. A quota 48 punti in classifica, aveva la possibilità di approfittare dei pareggi di Milan e Inter per scalare qualche posto. E’ invece rimasta ferma al sesto posto, con i rossoneri lontani quattro punti (52) e i nerazzurri tre (51). La sfida al quarto posto rimane dunque più accesa che mai. Ma c’è di più. Un’importante notizia da Atalanta-Bologna interessa in particolare al Milan.

Bologna-Milan, Thiago Motta perde il suo talento

Il Milan incontrerà il Bologna di Thiago Motta nella prossima giornata di campionato. Una gara che dovrà servire ai rossoneri per rialzarsi dal deludente pareggio di San Siro contro l’Empoli e tornare a far punti importanti in vista del rush finale di stagione. La squadra di Pioli non può davvero rischiare di mancare la qualificazione alla prossima Champions League. Il che equivarrebbe ad un vero e proprio fallimento.

La gara contro il Bologna, come dimostra il risultato a Bergamo, sarà tutto tranne che semplice. La squadra di Motta ha dimostrato di poter competere anche con le big del campionato, grazie ad una gestione e ad un’organizzazione in campo notevoli. C’è un giocatore che in questa stagione sta contribuendo ai successi di Thiago Motta. Si tratta di Riccardo Orsolini, l’esterno d’attacco che conta otto gol e e tre assist in questo campionato. Il classe 1997 italiano salterà però il match col Milan. Una minaccia in meno dunque per i ragazza di Stefano Pioli.

Orsolini era infatti diffidato, e avendo ricevuto l’ammonizione nel match contro l’Atalanta sarà costretto a scontare un turno di squalifica e quindi saltare il match di prestigio contro i Campioni d’Italia. Assenza pesante per Motta dunque, che andrà quasi certamente ad utilizzare Soriano in quel ruolo.