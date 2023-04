Champions League, Milan-Napoli: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Milan-Napoli, match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Pioli e Spalletti confermano i pronostici

Manca ormai pochissimo al fischio d’inizio di Milan-Napoli, l’atteso big match di Champions League tutto italiano. San Siro farà stasera da cornice ad una sfida storica, che potrà dire tanto su questo finale di stagione. Le due squadre non vogliono perdere l’appuntamento col successo, che potrebbe significare accedere alle semifinali in maniera del tutto inaspettata. Sia per il Milan che per il Napoli rappresenterebbe un risultato insperato, e su cui nessuno avrebbe scommesso ad inizio stagione.

Ci si aspetta dunque una lotta infuocata sul campo, dove il bel gioco la farà da padrone. Sappiamo bene che soltanto due settimane fa i rossoneri hanno battuto nettamente gli azzurri in campionato. Un 4-0 clamoroso e che nessuno si aspettava. Ma stasera sarà tutt’altra storia. La squadra di Stefano Pioli vuole dimostrare che la stagione può ancora avere un senso, rompendo ogni pronostico come fatto l’anno scorso, quello dello Scudetto. La squadra di Luciano Spalletti vuole invece riscattare la pesante disfatta del Maradona, e affermarsi come l’italiana più forte sul campo.

I due tecnici sono pronti a schierare la migliore formazione per darsi battaglia. Sappiamo che il Napoli dovrà rinunciare a due pezzi da 90 come Osimhen e Simeone. Il Milan ha invece recuperato dall’infortunio Pierre Kalulu. Il francese ci sarà stasera a San Siro, ma solo dalla panchina. Sorpresa in attacco invece per Spalletti. Di seguito le formazioni ufficiali appena diramate.

Milan-Napoli, le formazioni ufficiali