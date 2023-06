Milan, non solo Kamada: arriva anche un trequartista della Serie A

Stefano Pioli ha iniziato a indicare i potenziali profili adatti a migliorare la sua rosa. Per il ruolo di trequartista è pronto il doppio colpo

E’ iniziata una nuova era in Via Aldo Rossi. Via Paolo Maldini e Frederic Massara, il mercato sarà gestito dalle azioni coadiuvate di Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Stefano Pioli. Sarà il tecnico emiliano in primis, come spiega la Gazzetta dello Sport, ad indicare i profili più graditi alla sua idea di calcio. Questi passeranno poi al vaglio dello specialista Moncada, e infine all’approvazione di Furlani, il quale valuterà la fattibilità degli affari sotto ogni punto di vista. Un lavoro collegiale dunque.

Il lavoro non è allora finito per Stefano Pioli, anzi. Ne ha cominciato uno nuovo, con l’osservazione e la valutazione di alcuni profili. La Gazzetta dello Sport si concentra su un ruolo in particolare che andrà per forza di cose migliorato, quello del trequartista. Con la partenza ormai certa di Brahim Diaz, che farà ritorno a Madrid, al Milan servono non uno, ma ben due elementi per completare con maggiore qualità il reparto.

Uno dovrebbe essere Daichi Kamada, trequartista giapponese che arriverebbe da svincolato. Il suo contratto col Francoforte scadrà a il 30 giugno, ma il club tedesco ha già comunicato il suo addio. C’è poi un altro profilo che Pioli vorrebbe con sé dalla prossima stagione per quel ruolo. A rivelarlo è la rosea oggi.

Milan, un trequartista tutto azzurro: che talento

Ricordiamo che Daichi Kamada è stato un profilo scelto quando c’erano ancora Maldini e Massara dirigenti. Nonostante la loro partenza, il profilo è rimasto comunque gradito a Pioli e Moncada, e per questo entro fine mese è prevista la chiusura dell’affare a parametro zero. Ma appunto, l’allenatore del Milan vorrebbe un ulteriore innesto per il ruolo sotto punta. E lo avrebbe già indicato alla dirigenza. Si tratta di Tommaso Baldanzi, il baby trequartista dell’Empoli che tanto piaceva anche a Paolo Maldini.

Parliamo di un classe 2003 che si è messo in mostra al meglio nell’ormai passata stagione. Ben quattro reti al suo primo anno ad alti livelli. Un ventenne che ha solo bisogno di essere svezzato, perché il talento non gli manca affatto. Per Pioli, sarebbe il perfetto rinforzo giovane da curare e far crescere a Milanello. Tra l’altro è italiano, e il Milan, si sa, ha bisogno di calciatori italiani. Baldanzi, secondo l’idea dell’allenatore del Milan, ha l’identikit giusto per fare bene in quelle gare chiuse in cui si è fatto difficoltà ad incidere la scorsa stagione.

Da comprendere se Furlani ascolterà le esigenze di Pioli affondando il colpo. Baldanzi ha ancora un lungo contratto con l’Empoli, in scadenza nel 2027. I toscani potrebbero anche chiedere una cifra vicina ai 15 milioni di euro per lasciarlo partire.