Il Milan guarda in Serie A per la difesa: nel mirino un big della Fiorentina

Il Milan continua a lavorare sul colpo in difesa per sostituire Kjaer: tra i tanti nomi vagliati, spunta un big della Fiorentina

Il mercato dei rossoneri si muove su più direzioni. Il focus principale è ovviamente incentrato su quello che dovrà essere l’erede di Olivier Giroud, la punta centrale in grado di assicurare un salto di qualità in attacco a una squadra, quella rossonera, che negli ultimi anni ha dovuto fare fin troppo affidamento a un bomber come il francese, di gran classe ma non più giovanissimo. Oltre all’attaccante, il Milan sta però cercando con grande attenzione anche un difensore di livello internazionale. E il nome giusto potrebbe arrivare dalla Serie A, in particolar modo dalla Fiorentina.

Al di là dei tanti profili, più o meno giovani e più o meno low cost, seguiti in giro per l’Europa, da Brassier a Lacroix, passando per Adarabioyo, e al di là di Buongiorno, giocatore che piace moltissimo a Moncada, Ibrahimovic e al resto della dirigenza rossonera, ma è al momento fuori dai parametri del club per quanto riguarda costo del cartellino, nelle ultime ore è spuntato un interesse a sorpresa per un big della Viola.

Alla ricerca costante di un difensore di esperienza e qualità, in grado di sostituire Simon Kjaer, ormai ai saluti dopo una lunga e vittoriosa militanza in rossonero, il club avrebbe individuato in uno dei perni della squadra di Italiano il profilo ideale per costi, età e caratteristiche. Un difensore moderno e con una propensione per il gol che ha impressionato, negli ultimi tempi, tutti gli addetti ai lavori.

Milan, il difensore può arrivare dalla Fiorentina: nel mirino un big della squadra viola

Tra i perni della retroguardia viola, è più volte stato dato per partente Nikola Milenkovic, difensore roccioso, vecchio stampo, più volte accostato a squadra come Juventus, Napoli, ma anche a diverse big straniere. Anche quest’anno il sacrificato della difesa viola potrebbe però non essere il serbo.

Dopo una stagione con tante luci e qualche ombra consueta ombra, potrebbe infatti diventare oggetto del desiderio di diverse squadre in Italia e in Europa l’argentino Lucas Martinez Quarta, diventato con Italiano una sorta di attaccante aggiunto nella manovra della squadra viola.

Classe 1997, l’ex River Plate è in questo momento nel pieno della propria maturità, e negli ultimi mesi ha dimostrato di essere diventato un calciatore di alto livello non solo per quanto riguarda la marcatura, ma anche in fase di finalizzazione. Lo confermano i 4 gol messi a segno in 24 presenze in Serie A, cui si aggiungono i 2 in 6 apparizioni europee.

Numeri importanti per un centrale, anche perché spesso e volentieri arrivati al termine di manovre d’attacco, e non su calcio piazzato. Insomma, nella stagione in corso Martinez Quarta si è trasformato da ottimo gregario nella rosa viola a giocatore importante, pronto a respirare aria nuova in un club con ambizioni ancora più importanti.

E dal canto suo, la società non alzerebbe muraglie pur di trattenerlo. Senza rinnovo, l’argentino andrebbe infatti in scadenza nel 2025. Per non rischiare di perderlo a zero, il club potrebbe quindi accettare di cederlo quest’estate anche a una somma tutto sommato accettabile. La sua valutazione, al momento, è infatti tra i 15 e i 20 milioni di euro.