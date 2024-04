Milan, colpo a zero: annuncio dalla Francia

Il club rossonero guarda nuovamente in Ligue 1 per assicurarsi un rinforzo in vista della prossima stagione: è una vecchia conoscenza, può arrivare “gratis”.

Geoffrey Moncada ha lavorato diversi anni nel Monaco e conosce molto bene il campionato francese. Lui e gli scout del Milan sono sempre molto attenti alle occasioni di mercato che si possono verificare.

Dalla Ligue 1 sono arrivati alcuni colpi importanti come Rafael Leao e Mike Maignan, entrambi provenienti dal Lille. Si tratta della stessa squadra da cui Paolo Maldini provò a prendere anche Sven Botman e Renato Sanches, ma senza successo. E lì militano anche altri calciatori che recentemente sono stati accostati al Diavolo come Jonathan David e Tiago Santos, rispettivamente attaccante e terzino destro.

Milan, nuovo acquisto dal Lille?

Nel Lille c’è anche Paulo Fonseca, allenatore che sta cercando di riportare la squadra in Champions League (oggi è quarta nella classifica della Ligue 1). È uno dei nomi accostati alla panchina rossonera per il dopo Pioli. Non è chiaro quante chance abbia di approdare a Milanello. In ogni caso, c’è qualcuno dal LOSC che potrebbe arrivare e anche “gratis”.

Ci riferiamo a Yusuf Yazici, che secondo il giornalista Abdellah Boulma di Sport.fr e Cahiersdufootball.net è nel mirino del Milan e anche del Siviglia. È confermato che la storia tra il 27enne turco e il Lille terminerà il 30 giugno 2024, giorno nel quale scadrà il contratto. Il giocatore potrà cambiare maglia a parametro zero, è un’occasione che fa gola e diverse squadre.

Yazici è duttile tatticamente: può giocare trequartista, esterno destro e anche attaccante. In questa stagione ha realizzato 12 gol e 3 assist in 41 presenze. I tifosi milanisti se lo ricordano bene, perché nella fase a gironi dell’Europa League 2020/2021 segnò tre reti a San Siro nella vittoria 3-0 del Lille. Successivamente è stato accostato al Diavolo in chiave calciomercato, però non si è sviluppata nessuna trattativa concreta.

Adesso Yazici può essere tesserato a parametro zero e Moncada ci sta pensando, anche perché il nazionale turco può essere adattato a più ruoli e a più moduli. Ovviamente, il suo eventuale ingaggio dipenderà anche da chi sarà il prossimo allenatore. La campagna acquisti deve essere concordata con il tecnico, anche se per qualche affare a zero è importante muoversi con anticipo per non rischiare di farselo sfuggire.