Via Maignan? Il Milan ha già scelto il sostituto, i dettagli

Spunta un nome nuovo per rimpiazzare Maignan in caso di cessione: il club rossonero starebbe pensando a un altro portiere straniero.

Tra le incertezze del Milan per la prossima stagione c’è la permanenza di Mike Maignan, che ha un contratto che scade a giugno 2026. Senza rinnovo, la dirigenza potrebbe concretamente valutare le offerte che probabilmente arriveranno durante il calciomercato estivo.

Il 28enne francese è un estremo difensore di altissimo livello, purtroppo frenato da alcuni infortuni muscolari negli ultimi anni. In questa stagione ha commesso qualche errore in più, ma il suo valore non si discute. Proprio per questo l’entourage pretende uno stipendio molto superiore rispetto a quello da 2,8 milioni di euro netti annui che percepisce oggi. Stando ai rumors, la richiesta è di circa 6-7 milioni.

Dal Portogallo l’erede di Maignan

Non è chiaro quanto il Milan voglia investire per blindare l’ex Lille. Giorgio Furlani si è sempre limitato a dire che sia lui sia Theo Hernandez hanno dei contratti lunghi e che sono contenti a Milano, auspicando che possano rimanere per tanto tempo e ricordando che sono i giocatori a decidere.

A fine stagione la dirigenza rossonera avrà sicuramente un confronto diretto con loro e con i rispettivi agenti. Maignan è più facile da sostituire rispetto a Theo, anche se è uno dei leader della squadra e questo è un aspetto importante da considerare, oltre alle “semplici” doti da portiere. Se si dovesse arrivare alla cessione, che nei piani del club potrebbe fruttare 60-70 milioni, sarebbe interessante vedere chi sostituirebbe Mike.

Secondo quanto rivelato in Portogallo da Bola Na Rede, il Milan starebbe pensando anche a Diogo Costa come possibile nuovo portiere. Il classe 1999 milita nel Porto e può essere ceduto per circa 45 milioni. La fonte riferisce che Jorge Mendes, agente dell’estremo difensore portoghese, starebbe già lavorando a questa operazione. Per Maignan futuro in Premier League.

Diogo Costa è certamente un ottimo numero 1, però ci risulta difficile pensare che il club rossonero effettui un simile investimento in quel ruolo. La sensazione è che, in caso di cessione di Maignan, arriverà un portiere meno costoso. In Italia si è spesso parlato di Michele Di Gregorio del Monza, valutato circa 20 milioni da Adriano Galliani. In pole position sembra esserci la Juventus, che però dovrà trovare una sistemazione a Wojciech Szczesny (stipendio da 6-6,5 milioni annui).