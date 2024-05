Milan, problema risolto: accordo e firma in arrivo

Le ultime sul giocatore del Milan pronto alla firma. Accordo ormai raggiunto e fumata bianca che rende felici tutti: attesa per l’annuncio ufficiale

Nuovi acquisti, ma anche rinnovi importanti. In casa Milan si sta lavorando parecchio per programmare alla perfezione il futuro, che passa chiaramente dalla conferma dei migliori giocatori.

I tifosi sono in ansia per Theo Hernandez e Mike Maignan, che hanno contratti in scadenza il 30 giugno 2026. Serve trovare un accordo a breve per non vederli partire. Ma non sono gli unici a preoccupare il mondo rossonero. Dalle parti di via Aldo Rossi, in questi mesi si è dovuto fare i conti con il contratto di Francesco Camarda.

Il giovanissimo attaccante della Primavera non ha ancora firmato il suo primo accordo con il Milan, ma stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport di oggi, l’ultimo incontro tra i dirigenti e il suo entourage, avvenuto nel corso dell’ultima settimana, è andato bene. Camarda è così più vicino a rimanere: c’è infatti un accordo di massima col Milan, che va definito nei dettagli. Nelle intenzioni del club c’è, però, quella di far giocare il classe 2008 nell’Under 23 di Daniele Bonera. Se tutto dovesse andare come ci si aspetta, il Diavolo, infatti, avrà la seconda squadra inscritta in Serie C.

Francesco Camarda non ha mai nascosto il desiderio di volere rimanere. E’ un tifoso del Milan e nonostante le tante offerte, sicuramente più ricche, arrivate sul tavolo della famiglia e dell’agente, la sua preferenza è stata sempre un’altra.

Idee chiare

Non è un segreto che si sono fatte avanti squadre prestigiose di Premier League, come Manchester City, United, Chelsea e Arsenal, ma l’interessamento più concreto è stato quello del Borussia Dortmund, che ha offerto un progetto importante realizzabile fin da subito. Ricordiamo che per trasferirsi in Inghilterra, invece, bisogna aver compiuto 18 anni.

Non va dimenticato, inoltre, che Camarda è stato accostato anche alla Juventus e soprattutto all’Inter, ma la pista italiana non è mai stata una vera e propria insidia. Camarda, salvo colpi di scena, dunque, proseguirà a vestire la maglia del Milan, la squadra con cui non ha mai smesso di segnare.

In stagione la giovanissima stella ha collezionato 40 presenze con la Primavera, con oltre 2500 minuti giocati, e si è messo in mostra segnando ben tredici rete e realizzando quattro assist. Indimenticabile per Camarda è stato, inoltre, l’esordio in Serie A, dello scorso 25 novembre contro la Fiorentina. Sette minuti che lo hanno reso il calciatore più giovane della storia a metter piede su un campo del massimo campionato.