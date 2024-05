Clamoroso Pioli: futuro all’estero, c’è già stato un incontro

Destinazione a sorpresa per il futuro di Pioli, che potrebbe anche lasciare la Serie A dopo la fine della sua avventura al Milan.

Manca poco alla fine della stagione e poi Stefano Pioli non sarà più l’allenatore rossonero. Oltre a capire chi lo sostituirà in panchina, bisogna vedere dove lui andrà ad allenare.

Per settimane si è parlato della possibilità che si trasferisse al Napoli, dove Aurelio De Laurentiis è un suo grande estimatore. Tuttavia, sembra che i preferiti del presidente azzurro siano Antonio Conte e Gian Piero Gasperini. La sua candidatura è ancora sul tavolo, però non pare essere la più forte al momento.

Pioli, non solo Serie A

Non sono mancati rumors anche su Bologna e Fiorentina, due squadre che ha già allenato in passato. I rossoblu hanno conquistato una storica qualificazione in Champions League e probabilmente saluteranno Thiago Motta (direzione Juventus). Maurizio Sarri è il nome forte di cui si parla in queste ore. Mentre a Firenze è sicuro da tempo l’addio di Vincenzo Italiano e in pole position per rimpiazzarlo sembra esserci Raffaele Palladino.

Attenzione a eventuali piste estere, un’avventura fuori dall’Italia potrebbe interessargli. La novità delle ultime ore arriva dalla Turchia, precisamente dal giornalista Yagiz Sabuncuoglu di Sports Digitale, che ha rivelato che il Fenerbahce vuole proprio l’attuale allenatore del Milan per la prossima stagione. Il direttore sportivo Marco Branco ha già incontrato l’agente di Pioli per chiedere informazioni sulle condizioni di un eventuale contratto.

Il Fenerbahce è una delle più importanti squadre della Super Lig, dove oggi occupa il terzo posto della classifica con ben 93 punti, a -6 dal Galatasaray. Ha vinto l’ultimo campionato ben 10 anni fa, quindi ha voglia di tornare a imporsi. La squadra è composta da buoni giocatori, alcuni li abbiamo anche conosciuti bene in Italia: Rodrigo Becao (Udinese), Leonardo Bonucci (Juventus, Milan), Mert Muldur (Sassuolo), (Milan), Miha Zajc (Empoli), Cengiz Under (Roma) ed Edin Dzeko (Roma, Inter).

In organico c’è anche Rade Krunic, che Pioli ha allenato al Milan dall’ottobre 2019 a a gennaio 2024. Il centrocampista bosniaco si è trasferito a Istanbul con la formula del prestito con obbligo di riscatto e in questi mesi ha collezionato 18 presenze con la maglia gialloblu.

Pioli non è l’unico nome nei pensieri del Fenerbahce. Negli ultimi giorni si è parlato persino di José Mourinho, che il candidato dalla presidenza Aziz Yildirim vorrebbe portare in Turchia. Ci sono già stati dei contatti diretti con l’ex tecnico di Inter e Roma.