Stretta di mano e accordo: Dybala lascia Roma per la rivale

Paulo Dybala vicino all’addio alla Roma: arriva l’accordo, l’argentino ha già scelto il nuovo club che potrebbe pagare la clausola

Ultime due giornate di campionato e potrebbero essere anche gli ultimi 180′ di Paulo Dybala con la maglia della Roma indosso. L’attaccante argentino è certamente l’uomo in più della formazione giallorossa: lo era già con José Mourinho in panchina ed è rimasto tale anche con l’avvento a Trigoria di Daniele De Rossi.

Fu proprio Mourinho a volerlo fortemente, tanto da prodigarsi in prima persona in opera di persuasione nei confronti del calciatore a sposare la causa giallorossa, pur senza Champions League. La Joya, in questa stagione, ha segnato 16 gol e 10 gli assist in 37 presenze totali, tra campionato e coppe.

Sono 13 i gol e nove gli assist in Serie A in 26 presenze, numeri che evidenziano quanto sia fondamentale per la Roma, tanto che in molti convinti sostengono come la squadra giallorossa sia Dybala-dipendente. In totale, invece, sono 75 le gare disputate dall’argentino con 34 reti e 18 assist.

L’argentino è un idolo della tifoseria, tanto che negli scorsi mesi si era parlato anche di assegnargli la maglia numero 10, ma più indossata dopo il ritiro di Totti. Potrebbe, però, essere troppo tardi.

Roma, Dybala saluta: scelto il prossimo club

Dybala, come detto, potrebbe infatti andare via a fine stagione. Nel suo contratto è presente una clausola rescissoria valida dall’1 al 31 luglio che permette l’acquisto dell’argentino per appena 12 milioni di euro. Una cifra davvero irrisoria per un classe ’93 dotato di grande talento e con una qualità con pochi eguali.

E sulle sue tracce c’è ora l’Atletico Madrid. Simeone, in estate, compierà una mini rivoluzione nella rosa dei colchoneros che riguarderà anche e soprattutto l’attacco. Il Cholo apprezza molto l’argentino e già in passato aveva mostrato interesse nei suoi confronti.

E la prossima estate sembra poter essere quella giusta per il trasferimento in Liga: d’altronde con la maglia rojiblanca gioca Morata, grande amico dell’argentino che potrebbe intercedere in favore dell’Atletico, ammesso che resti a Madrid considerato come sia dato in partenza.

Dybala, peraltro, lascerebbe la Roma in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. L’argentino vuole disputare la manifestazione europea più grande per club ed i giallorossi in questo momento sarebbero fuori, qualificati solo per l’Europa League. C’è da recuperare tre punti alla lanciatissima Atalanta, impresa non facile negli ultimi 180′ di gioco.