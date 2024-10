Ufficiale, si cambia: panchina all’ex allenatore della Juventus

Scossone in Lega Pro: l’ex allenatore della Juventus subentra al tecnico. La decisione è ufficiale da pochi giorni

La stagione sta entrando sempre più nel vivo fra campionato e Champions League. Il Milan ha perso contro il Napoli e questo sta complicando seriamente la lotta Scudetto dei rossoneri. Gli azzurri, invece, hanno dato ancora una volta prova della loro forza e sono sempre più i primi candidati per la vittoria del titolo insieme all’Inter.

Ad oggi ci sono già stati i primi cambi in panchina. In Serie A, ad esempio, abbiamo visto l’assurda decisione della Roma di mandar via Daniele De Rossi dopo sole quattro partite e con un contratto fino al 2027 appena rinnovato. Al suo posto è arrivato Ivan Juric, che però sta facendo enorme fatica: nello scorso week-end è arrivata la clamorosa sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina. Insomma, vita difficile, come sempre, per gli allenatori, ma non solo nel massimo campionato. Anche in Lega Pro c’è stato di recente un cambio e ha visto coinvolto, indirettamente, anche il Milan.

L’ex Juventus torna in panchina: scossone in Lega Pro

La decisione del club di esonerare l’allenatore è stata presa infatti dopo la sconfitta contro il Milan Futuro. Stiamo parlando ovviamente del Perugia, che ha perso 2-0 domenica pomeriggio contro la squadra di Daniele Bonera, che ha così lasciato l’ultimo posto della classifica e ha risposto alle tante critiche subite in questi giorni. Le cose invece sono andate male per il suo collega.

Il Perugia ha infatti deciso di esonerare Alessandro Formisano dopo la sconfitta: la classifica si sta facendo brutta e il club abruzzese ha grandi ambizioni. Da qui, quindi, il cambio di rotta. Al suo posto è stato annunciato Lamberto Zauli, che negli ultimi anni ha avuto importanti esperienze anche alla Juventus: prima ha allenato la Primavera e poi, per due stagioni di fila, la squadra Next-Gen. Avventure molto importanti per lui, prima di andare anche al Crotone, che ha allenato in due momenti diversi (l’ultimo nel corso dell’ultima stagione) prima di rimanere libero. Ma ci è rimasto per pochissimo tempo: ora per lui inizia il capitolo Perugia, che è molto complicato da risollevare ma le sue qualità e la sua esperienza sono sicuramente un grosso aiuto per la società e per la squadra. L’obiettivo è quello di avvicinarsi il più possibile alla zona play-off perché Perugia, acquistato di recente dall’imprenditore Javier Faroni, vuole tornare in Serie B il prima possibile e spera di dare una scossa a tutto l’ambiente con questo cambio in panchina.