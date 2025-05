Nuovo cambio maglia per Davide Calabria, addio Bologna e ok alla rivale del Milan

L’ex terzino rossonero potrebbe cambiare nuovamente squadra tra pochi mesi: ecco chi lo vuole.

Nell’ultima finestra invernale del calciomercato si è consumato l’addio di Davide Calabria al Milan. Una mossa anticipata di un po’ di mesi, dato che comunque la separazione sarebbe avvenuta nel momento della scadenza del contratto (30 giugno 2025).

Non c’era mai stata una vera trattativa per il rinnovo e ci sono state situazioni interne che hanno portato alla partenza del terzino. Molti tifosi ricorderanno anche la quasi rissa scoppiata con Sergio Conceicao al termine di Milan-Parma. I protagonisti dissero che c’era stato un malinteso, ma comunque i rapporti tra in due non erano idilliaci dopo che l’allenatore portoghese aveva tolto la fascia di capitano a Calabria per darla a Mike Maignan.

Non c’era più la situazione ideale per andare avanti assieme e probabilmente è stato saggio dirsi addio con anticipo. Ovviamente, il calciatore sperava di concludere diversamente la sua lunga militanza in maglia rossonera, indossata fin dai tempi del settore giovanile.

Calciomercato, Davide Calabria lascia il Bologna?

Calabria ha lasciato il Milan per il Bologna con la formula del prestito secco. Alcune fonti hanno riferito che c’è stato anche un indennizzo a favore del club rossonero, però scopriremo la verità quando verrà reso pubblico il bilancio 2024/2025. Sicuramente la società emiliana si è fatta carico dello stipendio del giocatore per la seconda metà della stagione, quindi di circa un milione di euro netto.

Con la maglia rossoblu ha collezionato 10 presenze, 7 delle quali da titolare. Il Bologna è in finale di Coppa Italia proprio assieme al Milan e sta lottando anche per la qualificazione alla prossima Champions League. C’è un progetto tecnico molto stimolante e per Calabria rimanere in Emilia-Romagna potrebbe essere una buona soluzione per il futuro.

Sicuramente il direttore tecnico Giovanni Sartori e il direttore sportivo Marco Di Vaio avranno un confronto con il terzino e i suoi agenti a giugno. Da capire se ci saranno le basi per proseguire assieme, anche in relazione a chi sarà il prossimo allenatore della squadra. Vincenzo Italiano ha un altro anno di contratto e il Bologna vuole tenerlo, ma è stato accostato al Milan in queste settimane e quindi non è detto che rimanga.

Non mancano le squadre della Serie A che possono attirare Calabria. Ad esempio la Roma, anch’essa in lotta per entrare in Champions League. Veniva indicata come possibile destinazione del terzino già a gennaio e rimane una possibilità anche per il prossimo mercato estivo.