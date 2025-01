Cosa è successo fra Calabria e Conceicao: “Non è la prima né l’ultima”

Sconto dopo Milan-Parma in campo fra Calabria e Conceicao, ma cosa è successo? A spiegarlo è il terzino milanista

Una vittoria di cuore e grinta e di poco calcio quella del Milan contro il Parma in rimonta. Due gol arrivati nei minuti di recupero, prima di Tijjani Reijnders e poi di Samuel Chukwueze. Tanto caos, tanta confusione ma in questo momento i tre punti sono la cosa più importante. Un match di grandi brividi e di adrenalina pura, forse anche troppa. Nell’immediato post gara, infatti, abbiamo assistito ad una scena piuttosto surreale.

Sergio Conceicao è corso in campo non per festeggiare ma per andare a dire qualcosa in maniera durissima a Davide Calabria, che ha risposto allo stesso modo. Necessario l’intervento di tutti gli altri giocatori per separarli e per riportare la calma ma è evidente che la questione è poi continuata in spogliatoio. Ma cosa è successo? A fare chiarezza è stato lo stesso Calabria, intervistato da DAZN nel post partita.

Lite Conceicao-Calabria, il terzino spiega cosa è successo

Il terzino, che oggi è partito titolare vista l’assenza di Emerson Royal dopo la buona prova col Girona (da subentrato), ha spiegato così cosa è successo con Conceicao: “Un malinteso fra i due, l’adrenalina era bella alta. Ci siamo chiariti perché non ci eravamo capiti. Non sarà la prima volta né l’ultima che si vedranno cose del genere in un campo di calcio“. Ha chiuso così la questione, provando a minimizzare l’accaduto.

Calabria sta vivendo una stagione molto difficile: dopo l’acquisto di Emerson Royal ora quello di Walker, in più un contratto in scadenza a giugno che non verrà rinnovato e la perdita della fascia da capitano in favore di Maignan: “Non è un’annata positiva come lo sono state altre, ci sono situazioni non semplici anche private che non sa nessuno. Non mi va neanche troppo di parlarne. Voglio concludere al meglio questa stagione e pensare al bene del Milan, che è la cosa più importante e la cosa più bella della mia vita“.