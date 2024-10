Milan, decisione unanime: il rinforzo a centrocampo è stato scelto

Si va sempre più verso la decisione: il Milan ha scelto il “rinforzo” a centrocampo, Fonseca e la società si sono convinti

Il Milan torna a perdere dopo due vittorie di fila. Martedì contro il Napoli a San Siro era un test di maturità per i rossoneri: la prestazione per certi versi è stata positiva ma la squadra, senza molti titolari per scelta, infortuni o squalifiche, non è riuscita a creare limpide occasioni da gol. Il Napoli si è difeso senza fare nemmeno troppa fatica e alla fine ha portato a casa tre punti importanti per la corsa Scudetto.

Più delle altre, Milan-Napoli è la dimostrazione che la rosa dei rossoneri è stata costruita molto male. A questa squadra mancano palesemente degli elementi, soprattutto fra le riserve, per poter essere davvero competitiva. In particolar modo a centrocampo: in assenza di Reijnders e Pulisic, Fonseca è stato costretto a schierare Musah e Loftus-Cheek, entrambi molto lontani, per caratteristiche, dalle idee del tecnico. Una soluzione arriva dalla squadra U23: Mattia Liberali dovrebbe essere, ad oggi, il vice Pulisic, visto che è l’unico in rosa ad avvicinarsi a lui per qualità, ma c’è anche un altro centrocampista che rischia di diventare sempre più importante per la prima squadra.

Milan, “nuovo” centrocampista: inserimento graduale

Il Milan Futuro domenica è tornato a vincere: a Perugia è arrivato il secondo successo di Lega Pro dopo quello contro la Spal. Tre punti che hanno permesso a Daniele Bonera, l’allenatore della squadra, di respirare un po’, respingere le critiche e abbandonare le zone bruttissime della classifica. Una vittoria che, tra l’altro, è stata decisiva per Formisano, tecnico del Perugia esonerato: al suo posto Zauli.

I giovani rossoneri hanno vinto 2-0: prima Alesi su calcio piazzato, con deviazione, e poi la magia di Kevin Zeroli, il capitano della squadra. Il centrocampista è fra i migliori talenti che ha il Milan a disposizione, e infatti Fonseca lo sta seguendo con molta attenzione. L’idea è quella di inserirlo in prima squadra con calma, step by step, per diventare prima o poi un elemento importante del gruppo. Come Liberali, anche lui, già oggi, sarebbe un valore aggiunto per la squadra, sicuramente più di Musah e di Loftus-Cheek, che sono palesemente in difficoltà. Zeroli deve migliorare e crescere ma avere la possibilità di giocare più spesso in prima squadra per lui avrebbe solo del positivo.