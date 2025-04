Svolta Milan, Furlani scatenato: incontro per chiudere il colpo

Il club rossonero vuole ingaggiare un nuovo dirigente e presto intende concludere l’operazione: ecco gli ultimi aggiornamenti.

La prossima stagione dovrà essere abbastanza diversa da questa per il Milan, oggi nono nella classifica della Serie A ed eliminato in Champions League senza accedere agli Ottavi. Per cambiare marcia è stato deciso di assumere un nuovo direttore sportivo.

L’attuale management ha fallito in questa stagione ed è saggio modificare qualcosa che non ha funzionato a dovere. Inserire un dirigente esperto e competente rappresenterà un valore aggiunto per cercare di avere una svolta. La triade Furlani-Ibrahimovic-Moncada rimarrà, però ci sarà un assetto diverso e probabilmente qualcuno dovrà fare un passo indietro affinché le cose funzionino correttamente.

Milan, chi sarà il nuovo direttore sportivo? Le ultime news

Secondo quanto rivelato in diretta dal giornalista Luca Marchetti di Sky Sport, in settimana ci sarà un nuovo incontro con Igli Tare. Una decisione definitiva da parte del Milan non c’è ancora: “L’aveva presa – ha dichiarato alludendo a Fabio Paratici – e poi ha voluto cambiare“.

Anche La Gazzetta dello Sport ha confermato il nuovo confronto con Tare, che avverrà tra oggi e domani. Ovviamente si parlerà delle idee per rilanciare la squadra, cercando di trovare delle basi per imbastire un progetto importante. Potrebbe essere un colloquio decisivo, anche se non si può dare niente per scontato in questo momento.

L’obiettivo di Giorgio Furlani è di arrivare a una scelta definitiva almeno dopo Pasqua o comunque entro la fine di aprile. Tare è libero da vincoli contrattuali, quindi può iniziare a lavorare da subito per la prossima stagione. Invece, altri profili graditi come Giovanni Sartori del Bologna e Tony D’Amico dell’Atalanta sono in una situazione diversa, con club che vogliono tenerli e che comunque non li libererebbero prima della fine del campionato.

Questa settimana sarà molto importante. Tare sembra in pole position e arriverebbe al Milan con sei anni di ritardo, dato che già Paolo Maldini lo avrebbe voluto come ds nel 2019. Claudio Lotito non diede il via libera per l’addio alla Lazio e così Maldini virò su Frederic Massara, assieme al quale ha vinto lo Scudetto nel 2022.