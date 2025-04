Dopo Tare, scelto l’allenatore: il Milan ha deciso tutto

Il Milan è pronto a ripartire da un nuovo Direttore sportivo. Poi si affiderà anche al tecnico: c’è già la scelta. Il punto della situazione

Il successo per 4 a 0 contro l’Udinese non cambierà certo il futuro di Sergio Conceicao, ormai segnato. Il portoghese a fine stagione lascerà il Milan e farà spazio ad una nuova guida tecnica. I rossoneri nel frattempo cercheranno di portare a casa un altro trofeo, dopo la vittoria della Supercoppa italiana.

Nel mirino c’è la Coppa Italia, ma prima bisogna eliminare l’Inter nel match di ritorno, in programma il prossimo 23 aprile. Per quel giorno potrebbe anche esserci un nuovo Direttore sportivo. Dopo la fumata nera per Fabio Paratici, con il Milan che ha deciso di fare un passo indietro, Giorgio Furlani si è preso qualche giorno prima di tornare a lavorare per il Ds. Così nelle prossime ore ci sarà l’incontro con Igli Tare, che potrebbe portare alla fumata bianca.

L’albanese, il prescelto di Zlatan Ibrahimovic, è subito balzato in pole dopo lo stop delle trattative con l’ex Juventus, ma l’Amministratore Delegato sta considerando anche altri profili come Sartori del Bologna, Manna del Napoli e D’Amico dell’Atalanta. L’essere sotto contratto non facilita però le trattative. Anche per questo Igli Tare potrebbe presto diventare il nuovo Direttore sportivo del Milan.

Milan, ecco il nuovo allenatore: scelta vicina

Poi inevitabilmente si sceglierà l’allenatore. Dovrà essere una decisione condivisa e chiaramente avvallata da Ds e Giorgio Furlani. C’è così un nome in cima alla lista, facile da raggiungere con la giusta offerta sul tavolo che mette d’accordo tutti.

Anche molti tifosi sono sempre più convinti che rappresenti la decisione più giusta per ripartire dopo una stagione alquanto fallimentare. Stiamo chiaramente parlando di Massimiliano Allegri, anche lui libero, ormai da un anno, dopo l’avventura alla Juventus. L’ex bianconero ha guadagnato terreno rispetto alla concorrenza con la fumata nera per Fabio Paratici.

Resiste la suggestione Antonio Conte, ma prima dovrebbe liberarsi dal Napoli e poi bisognerebbe guardarsi dalla concorrenza della Juventus. Difficile, dunque, che possa essere lui il nuovo allenatore. Dentro al calderone dei nomi teniamo, invece, Vincenzo Italiano, che nell’ultimo periodo ha guadagnato terreno e piace davvero a tutti. Ma presto potrebbe esserci la svolta per Massimiliano Allegri, pronto a tornare e a risollevare il Milan