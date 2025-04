Ribaltone Joao Felix, la decisione cambia di nuovo la sua storia al Milan

Joao Felix, zero minuti contro l’Udinese, sembra avere il destino segnato, ma potrebbe esserci una grossa novità

L’arrivo di Joao Felix al Milan era stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi e non solo. La sua carriera ha avuto una strana parabola: un talento enorme che non è mai riuscito a trovare continuità. Né all’Atletico Madrid, dove si è trasferito dal Benfica, né al Chelsea e né al Barcellona. E, purtroppo, nemmeno al Milan. Eppure l’inizio era stato dei migliori: una mezz’ora di altissimo livello al debutto contro la Roma in Coppa Italia che aveva incantato San Siro. “Giocatore da Milan“, dicevano tutti.

E invece, con il passar delle settimane, è addirittura diventato un caso per il troppo tempo in campo che gli ha garantito Sergio Conceicao anche quando non lo meritava. Nelle ultime gare, poi, l’esclusione: dieci minuti con la Fiorentina, zero con l’Udinese. Non ci sono dubbi in merito al suo futuro: a giugno, dopo il prestito di sei mesi, farà ritorno al Chelsea e tanti saluti. Nel frattempo però ci sarà un altro mese e mezzo di calcio e lui potrà dare il suo contributo.

Joao Felix, novità importante: cambia tutto

Dopo il recente scarso minutaggio, Conceicao potrebbe pensare di schierare Joao Felix dal primo minuto contro l’Atalanta, magari al posto di Rafael Leao così da preservarlo in vista della gara più importante della stagione: il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter del prossimo 23 aprile. La partita contro gli orobici è inutile per la classifica: il Milan non ha modo di raggiungere il quarto posto e l’Europa League può arrivare grazie al trofeo di lega.

Possibilità quindi dal primo minuto per Joao Felix contro l’Atalanta, da capire poi in che posizione: se Conceicao vorrà riproporre il 3-4-3 visto a Udine, l’unica posizione per lui è quella dell’esterno a sinistra, appunto al posto di Leao. Invece, in caso di ritorno al 4-2-3-1 o al 4-4-2 (il modulo preferito al tecnico), potrebbe anche coesistere con Leao nel ruolo di seconda punta, magari di fianco ad uno fra Jovic, Abraham o Gimenez.

Vedremo cosa accadrà nel corso di questa settimana, ma la titolarità o meno contro l’Atalanta non cambia nulla per il suo futuro: il portoghese farà ritorno al Chelsea a giugno, dopodiché dovrà valutare con attenzione la prossima meta. Joao Felix è ancora giovane e altre possibilità per lui, anche grazie a Jorge Mendes, di certo non mancheranno, ma è anche vero che il tempo scorre e di opportunità ne ha già sprecate tante.