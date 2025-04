Offerta irrinunciabile: 200 milioni per lasciare il Milan

In arrivo un’offerta da 200 milioni per i top player del Milan: impossibile dire di no per i rossoneri, addio ad un passo

Il Milan si prepara ad una nuova rivoluzione nella prossima sessione estiva dove la rosa potrebbe essere del tutto stravolta, considerato che nessuno è considerato incedibile.

L’intenzione dei rossoneri è quella di dare vita ad un progetto tutto nuovo per tornare grandi ed è per questo che la proprietà sta cambiando anche l’asset dell’area sportiva. Il Milan è infatti alla ricerca di un nuovo direttore sportivo dopo che le trattative per portare Fabio Paratici a Milano si sono arenate ed il favorito per ricoprire tale posizione è Igli Tare, ex ds della Lazio e profilo che piace molto a Furlani ed Ibrahimovic.

Cambierà anche la guida tecnica con Sergio Conçeiçao destinato a lasciare i rossoneri indipendentemente da come andranno le ultime gare stagionali. In pole per la panchina c’è sempre Massimiliano Allegri, ma restano in piedi le piste che portano ad un ritorno di Stefano Pioli e a Maurizio Sarri, mentre il sogno della dirigenza si chiama Antonio Conte che difficilmente però lascerà il Napoli per unirsi ai rossoneri.

Per quanto riguarda il mercato, alcuni giocatori potrebbero essere ceduti per fare cassa e tra questi potrebbero esserci Rafael Leao e Theo Hernandez. I due sono i calciatori dai quali il Milan potrebbe ricavare di più da una loro cessione e, stando a quanto riportato da Fichajes.net, presto sulla scrivania del club meneghino potrebbe pervenire un’offerta davvero clamorosa dall’Arabia Saudita

Milan, l’Arabia Saudita tenta Leao e Theo Hernandez: pronti 200 milioni!

Nel corso di questa stagione si è discusso molto del futuro di Theo Hernandez e Rafael Leao e la prossima estate entrambi potrebbero lasciare il Milan. Stando a quanto riportato dal noto sito spagnolo Fichajes.net, l’Al Ettifaq sarebbe pronto a far follie per i due giocatori e la sua intenzione sarebbe quella di mettere sul piatto un’offerta monstre da 200 milioni di euro.

Il club di Saudi Pro League, attualmente all’ottavo posto in campionato, vuole creare una squadra stellare per il prossimo anno ed i due giocatori del Milan sono i due principali obiettivi per la sessione estiva di mercato. Il Milan non ha posto alcun veto alla cessione di Leao e Theo Hernandez e, qualora dovesse dirgli addio per tale somma, avrebbe a disposizione un’ingente quantità di denaro da reinvestire per rinforzare la squadra in ogni reparto.

Tuttavia, i rossoneri non vogliono prendere decisioni affrettate e si prenderanno tutto il tempo per capire se sia meglio cedere entrambi i top player o liberarsi solamente di un giocatore. Ad oggi, tra Leao e Theo Hernandez, il Milan preferirebbe cedere il secondo sul quale è forte anche l’interesse del Como. La situazione è in continua evoluzione, ma è probabile che avremo un quadro più chiaro solamente quando la stagione sarà terminata ed il Milan saprà se giocherà o meno le competizioni europee il prossimo anno.