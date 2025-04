Per il Milan stavolta è finita: se ne va alla Juve

Intreccio di calciomercato tra Milan e Juventus, i favori del pronostico adesso sono tutti per i bianconeri che lavorano per portare a casa un rinforzo di alto livello

Il calciomercato estivo inizia a infiammarsi già adesso, nonostante la stagione calcistica debba ancora concludersi. I grandi club sono comunque già al lavoro per programmare i prossimi acquisti e questo discorso vale soprattutto per quelle società che in questa annata hanno vissuto un percorso deludente e lontano dalle attese, per andare a caccia di riscatto. Inevitabile quindi che Milan e Juventus siano al centro di svariati rumours.

Erano ben altre le ambizioni di rossoneri e bianconeri, all’alba di questa stagione, ma alla prova dei fatti sia il Diavolo che la Vecchia Signora hanno dovuto fare i conti con vari problemi e con un rendimento per larghi tratti deficitario. Entrambe hanno ancora la possibilità di provare a raddrizzare almeno in parte l’annata, ma sanno di avere molto da farsi perdonare con i rispettivi tifosi e dunque pianificano acquisti di grande livello, per provare a riproporsi in alto in classifica.

Le due dirigenze stanno valutando molti profili e per alcuni di questi si trovano a confrontarsi direttamente. Gli scenari legati a uno dei nomi più caldi dell’intero mercato europeo fanno sì che il Milan attualmente appaia tagliato fuori, con la Juventus in vantaggio.

Milan, niente da fare per David: la Juventus accelera

E’ già partita da un po’ la corsa ad accaparrarsi Jonathan David, che rappresenterà un appetibile parametro zero, concludendo il suo contratto con il Lille. Ci ha pensato a lungo, in passato, il Milan, ma ora tutto sembra remare in direzione della Juventus.

Stando alle ricostruzioni di molti esperti di mercato, infatti, Giuntoli sta pianificando una offerta in grado di convincere l’attaccante canadese, per metterlo al centro di un nuovo progetto. Conferme arrivano anche dall’insider turco Ekrem Konur, che riferisce come i bianconeri siano in piena corsa, lanciando la sfida ai tanti club di Premier League (Arsenal, Manchester United e Liverpool) che vorrebbero accaparrarselo. Il Milan pare avere altre necessità in questo momento e non può iscriversi alla gara, sullo sfondo anche Inter e Napoli potrebbero preparare qualche mossa ma l’ago della bilancia pende, come detto, in direzione della Juve. Che, dovesse farcela, inizierebbe sicuramente il mercato con il piede giusto.