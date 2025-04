Ha detto no al Milan: doccia gelata in diretta, salta tutto

Rivelazione in diretta sul futuro della panchina del Milan: uno dei possibili candidati ha già rifiutato la proposta rossonera

Una nuova settimana è iniziata e il Milan, dopo la bella serata di Udine, si prepara ad affrontare due gare molto importanti: l’Atalanta domenica a San Siro, nel giorno di Pasqua, e il derby di ritorno di Coppa Italia. La gara coi cugini è lo spartiacque decisivo per tutta la stagione: vincere significherebbe dare un senso a questi ultimi mesi con la finale da giocare e, inoltre, annullerebbe la possibilità ai nerazzurri di completare il Triplete. Una doppia motivazione più che valida per provare a dare tutto ma questa squadra non offre alcun tipo di garanzia di rendimento – anche se, in questa stagione, abbiamo sempre visto ottime prestazioni ai derby.

Un occhio al presente ma con la testa già proiettata sul futuro: Giorgio Furlani è a caccia di un direttore sportivo, con Igli Tare che ha fatto un bel balzo in avanti nelle gerarchie nelle ultime ore, e poi di un allenatore. Massimiliano Allegri sembra di nuovo in pole. Restano in corsa anche altre opzioni ma una di queste, a quanto pare, è da scartare.

Annuncio in diretta: l’allenatore ha rifiutato al Milan

Nelle ultime settimane sono stati accostati tanti allenatori alla panchina del Milan: da Allegri a Conte, da Sarri a De Zerbi. L’idea, condivisa un po’ da tutti, tifosi compresi, è di scegliere un profilo italiano e che conosca bene il campionato. Ecco perché aveva colto tutti di sorpresa l’indiscrezione in merito ad un interessamento anche per il profilo di Cesc Fabregas, allenatore giovane con alle spalle una sola stagione in Serie A alla guida del Como.

Fabregas però è un allenatore interessante per tutta una serie di motivi: per la qualità di gioco espressa dal suo Como, per lo stile comunicativo e per le sue idee innovative. Il profilo è sicuramente in linea con il progetto RedBird, soprattutto per i costi bassi rispetto ad altri (una prerogativa della proprietà che tiene aperte le porte ad ogni possibile sorpresa per questa importante scelta).

Un contatto c’è stato e la risposta dello spagnolo ha spiazzato la società stessa: secondo quanto riferito da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, Fabregas avrebbe già detto no al Milan e anche alla Roma. Probabilmente lo spagnolo vuole un percorso di carriera più lineare: sa benissimo che, dopo questa stagione al Como, ha bisogno di fare altri step prima di andare ad allenare una squadra come il Milan. Inoltre, è probabile che la sua attenzione sia rivolta all’estero, magari ad una big di Premier League o, chissà, il suo Barcellona.