Diletta Leotta fa festa: Karius in Serie A, destinazione a sorpresa

Senza contratto dallo scorso 30 giugno, Loris Karius è pronto a firmare un contratto con una squadra di Serie A proseguendo la sua carriera in Italia.

Salito alla ribalta prima per gli errori commessi nella finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid nel 2018 e poi per la relazione con Diletta Leotta, per Loris Karius sembra essere giunto il momento di un’avventura in una squadra italiana.

La finale di Champions League del 2018 tra Liverpool e Real Madrid ha fatto conoscere a tutto il mondo Loris Karius. Il portiere tedesco si è reso protagonista di una partita macchiata da due gravi errori che di fatto consegnarono la coppa agli spagnoli. Una partita che ha rovinato di fatto una buona stagione vissuta dal portiere tedesco tra i pali del Liverpool ma che è stata presto dimenticata dai tifosi per quanto fatto a Kiev.

Successivamente il nome del portiere è divenuto famoso in Italia anche per vicende di gossip. Ormai da anni l’estremo difensore tedesco ha una relazione con Diletta Leotta, volto femminile di DAZN e da tempo sulla cresta dell’onda per quello che riguarda i programmi sportivi e radiofonici italiani. Per il portiere ora sembra essere giunto il momento di firmare il contratto con una squadra italiana potendo tornare a fare il suo lavoro rimanendo vicino alla sua famiglia.

Karius-Leotta, una storia d’amore che procede a gonfie vele

La relazione tra i due è iniziata a Parigi nell’autunno del 2022. La Leotta ha affermato che si è trattato di un colpo di fulmine con il portiere tedesco raccontando di aver detto subito alle sue amiche di aver trovato l’uomo della sua vita. Nel 2023 è nata Aria la loro prima figlia che ha consolidato definitivamente il rapporto tra i due sugellato poi dal matrimonio arrivato nell’estate di quest’anno.

Un amore che procede nel migliore dei modi tra i due come dimostrato anche dai social dei due ragazzi che raccontano attraverso video e foto scene di vita quotidiana. Nei prossimi giorni potrebbe giungere un’altra buona notizia per il loro rapporto con Karius pronto a tornare a fare il portiere firmando con una squadra di Serie A.

Diletta Leotta senza sosta: quanti impegni in tv

Diletta Leotta è ora pronta ad una nuova avventura televisiva presentando sugli schermi Mediaset la nuova edizione de La Talpa, pronta a tornare sugli schermi dopo anni di stop. Il cast vedrà tra gli altri anche dei nomi fortemente legati allo sport come Elisa Di Francisca e Marco Melandri che si cimenteranno nel reality che ancora non ha una data certa per quello che riguarda l’inizio. Nelle ultime ore si sta parlando del 18 novembre ma ancora non c’è una data ufficiale.

Prosegue però l’avventura a DAZN di Diletta che non ha nessuna intenzione di lasciare il mondo del calcio che dapprima ha rappresentato solamente lavoro per la bella siciliana ma poi le ha dato anche l’opportunità di trovare l’amore. Gli impegni della Leotta proseguiranno anche per quello che riguarda il mondo della radio con il suo programma a Radio 105.

Loris Karius pronto a firmare in Serie A: due club su di lui

Il portiere tedesco arriva da un momento non facile con l’estremo difensore che è rimasto fermo per diverso tempo. Dallo scorso giugno è senza contratto e nei due anni precedenti ha trovato poco spazio nel Newcastle ricoprendo prima il ruolo di terzo portiere e poi quello di secondo. Ora per il tedesco appare vicina una nuova avventura con due squadre italiane che sono sulle sue tracce.

Nelle ultime ore ci sarebbe un interessamento sempre più forte da parte di Udinese e Verona nei confronti di Karius, pronto a mettersi in gioco ed a ricoprire, almeno inizialmente anche il ruolo di terzo portiere. Fino ai primi di dicembre il portiere tedesco potrà firmare un nuovo contratto da svincolato potendosi mettere subito a disposizione della nuova squadra altrimenti dovrà attendere gennaio.

Una firma che, se dovesse arrivare, darebbe l’opportunità all’estremo difensore di tornare a difendere i pali di una porta e allo stesso tempo essere molto vicino alla sua famiglia. Nelle prossime settimane, probabilmente intorno alla sosta per le prossime partite delle nazionali, ci sarà una decisione definitiva con il classe 1993 che all’età di 31 anni ha ancora molto da dare al calcio.